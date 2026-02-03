بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة

نفذت مديرية الطب البيطري بقنا، حملة موسعة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام المديرية، تمكنت خلالها من تحصين 86 كلباً ضالاً.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بقنا، بأن الجهود الميدانية أسفرت عن تحصين 86 كلباً بمناطق حيوية مختلفة، مع استمرار أعمال الرصد والتحصين في باقي الأحياء والمناطق، لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وتوفير بيئة آمنة للأهالي.

وأشار سباق، إلى أن هذه الحملات بقيادة الدكتورة نجلاء محمود، مدير الإدارة، وبمشاركة فريق متكامل من أطباء المديرية، وإدارة قنا البيطرية، وبالتعاون مع المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر بقنا، ضمن خطة متكاملة تشمل التوعية المجتمعية والتحصين الدوري، لتنفيذ تعليمات محافظ قنا بشأن حماية الصحة العامة، والتعامل العلمي مع ظاهرة الكلاب الضالة.



من جانبه وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتكثيف الحملات البيطرية للتعامل مع ملف الكلاب الضالة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف من خلال تبني استراتيجية تضمن سلامة وأمن المواطنين.

وتابع محافظ قنا، بأن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، تعتمد على طرق آمنة ورحيمة في التعامل مع الحيوانات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، وذلك للحد من انتشار الأمراض المشتركة وتحقيق التوازن البيئي المطلوب.