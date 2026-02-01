أخبار قنا..ضبط 265مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة..مصرع شاب في انهيار منزل قديم بدشنا

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ضبط 265 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بمدينة قنا تزامنًا مع احتفالات مولد القنائى، رفع 20 طن مخلفات وتمهيد طريق العقب بطول 3 كيلو، المحافظ يوجه بإصلاح كسر ماسورة مياه بالمنشية البحرية استجابة لشكاوى المواطنين، المحافظ يوجه باتخاذ إجراءات قانونية تجاه مهندس نقابى تلاعب فى إحداثيات بناء مخالف، نجاح استئصال غدة لطفل 11 عامًا بالمستشفى العام، مصرع شخص في انهيار منزل قديم بدشنا، والمحافظ يوجه بتحرك عاجل واحتواء تداعيات انهيار منزل بفاو غرب بدشنا، ويوجه بصيانة الإنارة بطريق العبادية – الرئيسية.





تزامنًا مع احتفالات مولد القنائى..ضبط 265مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بمدينة قنا



أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضبط 265 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بشوارع مدينة قنا، تزامنًا مع الاحتفالات بمولد القطب الصوفي عبدالرحيم القنائي، وذلك لضبط الشارع، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وشدد محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والميدانية، لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل القانون بكل حزم تجاه المخالفين لضمان تحقيق السيولة المرورية، واستمرار الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

قنا.. رفع 20 طن مخلفات وتمهيد طريق العقب بطول 3 كيلو

تابع الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أعمال النظافة العامة بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية لقرية خزام جنوب قنا، تمكنت من رفع 20 طنًا من المخلفات، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بقرية العقب، وذلك لضمان توفير الراحة والأمان لمستخدمي الطريق من أهالي القرية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أن الوحدة المحلية لقرية خزام، برئاسة محمد إبراهيم، شنت حملة مكبرة استهدفت طريق العقب، بداية من محطة الرفع رقم ١ حتى الظهير الصحراوي، ومحطة وقود الوطنية، بطريق قنا / طيبة بالصحراوي الشرقي، بإجمالي طول ٣ كيلومترات.

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بإصلاح كسر ماسورة مياه بالمنشية البحرية

استجاب الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لشكوى الأهالي من كسر مفاجئ، بماسورة مياه شرب بمنطقة المنشية البحرية، بمدينة قنا، موجهًا بسرعة العمل على إنهاء الأزمة وإصلاح العطل، فى إطار تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة قنا، نجحت في السيطرة على كسر مفاجئ بماسورة مياه شرب بشارع البنك الأهلي بمنطقة المنشية البحرية، فور تلقي البلاغ وشكاوى المواطنين، بشأن وجود تسريب مياه أدى إلى إعاقة الحركة المرورية بالشارع، موجهًا بسرعة إنهاء المشكلة وتلافي أسباب الشكوى.

محافظ قنا:اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مهندس نقابى تلاعب فى إحداثيات بناء مخالف

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للبناء المخالف، مشيرًا إلى أن حماية أراضي الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ قنا، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المهندس النقابي، الذي تقدم بملف التصالح بإحداثيات خاطئة، للتمويه على عملية المخالفة، وإخطار نقابة المهندسين بالواقعة، ومنع التعامل معه في أي أعمال تخص مجالس المدن.

نجاح استئصال غدة لطفل 11 عامًا في مستشفى قنا العام



استقبل مستشفى قنا العام، طفل 11 عاماً، يعاني من تورم متكرر بالناحية اليمنى من الفك، وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الأشعة المقطعية اللازمة، تبيّن وجود حصوة بالغدة اللعابية.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة ودخول المريض إلى غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء عملية استئصال الغدة بكفاءة عالية، وحالة الطفل حاليًا جيدة ومستقرة ويخضع للمتابعة الطبية اللازمة.





قنا..مصرع شخص في انهيار منزل قديم بدشنا

لقى شخص مصرعه في انهيار منزل قديم بمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل قديم، نتج عنه مصرع شخص.





محافظ قنا يوجه بتحرك عاجل واحتواء تداعيات انهيار منزل بفاو غرب بدشنا



وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالمتابعة الفورية لتداعيات حادث انهيار منزل بمنطقة المناصرة، بقرية فاو غرب بمركز دشنا، مع اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة اللازمة لضمان سلامة المواطنين، والتعامل السريع مع آثار الحادث، في إطار استراتيجية المحافظة الهادفة إلى سرعة التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف معونات عاجلة للأسرة المتضررة، وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي اللازمة، في إطار دور الدولة في مساندة المواطنين وقت الأزمات، والتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الحوادث الطارئة.



استجابة للمواطنين .. محافظ قنا يوجه بصيانة الإنارة بطريق العبادية – الرئيسية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملة صيانة شاملة لمنظومة الإنارة العامة، وإنهاء أعمال تركيب وصيانة الكشافات على الطريق، لضمان سلامة الحركة المرورية والتيسير على الأهالي بقرى المركز الواقعة شمال قنا.

من جانبه وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بعمل الصيانة اللازمة، لإنارة طريق "العبادية-الرئيسية"، عقب ورود شكوى الأهالي بضعف الإنارة في الطريق.

