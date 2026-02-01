مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.. مواجهات نارية في يوم كروي ساخن

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي تشهد يومًا حافلًا بالمباريات القوية والحاسمة، حيث تُقام اللقاءات على مدار اليوم في توقيتات متزامنة، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير الفرق العربية والإفريقية المشاركة.



مباريات الثالثة عصرًا | انطلاقة قوية ومواجهات متوازنة



تنطلق أولى مباريات اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث تقام عدة لقاءات في توقيت واحد، يتصدرها الصدام المرتقب بين اتحاد مانيما الكونغولي والوداد المغربي، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا نظرًا لطموحات الفريقين في التأهل ومواصلة المشوار القاري.





وفي التوقيت ذاته، يلتقي أوتوهو الكونغولي مع سينجيدا بلاك ستارز التنزاني في مباراة لا تقل أهمية، بينما يصطدم ستيلينبوش الجنوب إفريقي بشباب بلوزداد الجزائري في لقاء يُتوقع أن يكون من أكثر المباريات إثارة، خاصة مع الخبرة القارية الكبيرة للفريق الجزائري. كما يستضيف كايزر تشيفز الجنوب إفريقي نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

مباريات السادسة مساءً | صراع النقاط يشتد

مع حلول الساعة السادسة مساءً، تتواصل المنافسات بمباراتين قويتين، حيث يواجه عزام يونايتد التنزاني فريق نيروبي يونايتد الكيني في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتعزيز فرصه في التقدم بالبطولة.

وفي نفس التوقيت، يلتقي ديوليبا أي سي المالي مع اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة تحمل أهمية خاصة للفريق الجزائري الباحث عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

مباريات التاسعة مساءً | القمة المصرية تزين الختام

تُختتم مواجهات اليوم عند الساعة التاسعة مساءً، بلقاء جماهيري مرتقب يجمع المصري البورسعيدي والزمالك، في مواجهة مصرية خالصة تحظى باهتمام واسع، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 2. وبالتزامن، يلتقي أولمبيك آسفي المغربي مع سان بيدرو الإيفواري في مباراة لا تقل أهمية ضمن نفس الجولة



