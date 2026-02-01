قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.. مواجهات نارية في يوم كروي ساخن

الكونفدرالية
الكونفدرالية
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي تشهد يومًا حافلًا بالمباريات القوية والحاسمة، حيث تُقام اللقاءات على مدار اليوم في توقيتات متزامنة، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير الفرق العربية والإفريقية المشاركة.
 

 مباريات الثالثة عصرًا | انطلاقة قوية ومواجهات متوازنة
 

تنطلق أولى مباريات اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث تقام عدة لقاءات في توقيت واحد، يتصدرها الصدام المرتقب بين اتحاد مانيما الكونغولي والوداد المغربي، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا نظرًا لطموحات الفريقين في التأهل ومواصلة المشوار القاري.


 

وفي التوقيت ذاته، يلتقي أوتوهو الكونغولي مع سينجيدا بلاك ستارز التنزاني في مباراة لا تقل أهمية، بينما يصطدم ستيلينبوش الجنوب إفريقي بشباب بلوزداد الجزائري في لقاء يُتوقع أن يكون من أكثر المباريات إثارة، خاصة مع الخبرة القارية الكبيرة للفريق الجزائري. كما يستضيف كايزر تشيفز الجنوب إفريقي نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

 مباريات السادسة مساءً | صراع النقاط يشتد

مع حلول الساعة السادسة مساءً، تتواصل المنافسات بمباراتين قويتين، حيث يواجه عزام يونايتد التنزاني فريق نيروبي يونايتد الكيني في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتعزيز فرصه في التقدم بالبطولة.

وفي نفس التوقيت، يلتقي ديوليبا أي سي المالي مع اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة تحمل أهمية خاصة للفريق الجزائري الباحث عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

 مباريات التاسعة مساءً | القمة المصرية تزين الختام

تُختتم مواجهات اليوم عند الساعة التاسعة مساءً، بلقاء جماهيري مرتقب يجمع المصري البورسعيدي والزمالك، في مواجهة مصرية خالصة تحظى باهتمام واسع، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 2. وبالتزامن، يلتقي أولمبيك آسفي المغربي مع سان بيدرو الإيفواري في مباراة لا تقل أهمية ضمن نفس الجولة


 

الكونفدرالية الزمالك المصري اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

ترشيحاتنا

ظواهر فلكية

فبراير 2026.. مهرجان سماوي لعشاق النجوم وقمر الثلج واستعراض نادر للكواكب

كسوف الشمس

حلقة النار في قلب الجليد.. كسوف شمسي نادر يشاهده 16 شخصا فقط

سكن لكل المصريين

بدء إرسال رسائل نصية .. من لهم أولوية الحصول على شقق سكن لكل المصريين؟

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد