تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه
قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً
غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية
دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له
خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز
الصومال ينفذ عملية عسكرية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب
بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور
توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
أسرار العائلة.. خالد الصاوي يكشف عن طقوس أول يوم رمضان مع زوجته | فيديو
بالصور

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
كريم عاطف

أعلنت رئيسة المكسيك، كلادويا شينيباوم، انتهاء العمل رسميا بالقرار الذي كان يسمح بتنظيم وتسجيل السيارات المستوردة غير المسجلة، المعروفة باسم سيارات الشوكولاتة"، اعتبارا من الأول من يناير 2026. 

استيراد سيارة من الخارج .. الطريقة والرسوم والشروط (دليل كامل)

وأكدت كلادويا شينيباوم أنه لا توجد حاليا أي آلية قانونية تتيح تسجيل سيارات الشوكولاتة وفق النظام السابق، مع إمكانية دراسة بعض الحالات التي دخلت البلاد قبل انتهاء البرنامج ضمن أطر جديدة وبالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة المالية.

وتعرف سيارات الشوكولاتة بأنها سيارات مستعملة، أغلبها أمريكية المنشأ، جرى إدخالها إلى المكسيك بطرق غير رسمية ودون سداد الرسوم الجمركية، وتنتشر بشكل واسع في الولايات الحدودية الشمالية، حيث لجأ إليها المواطنون كخيار منخفض التكلفة، رغم ما تثيره من مخاوف أمنية وبيئية.

استيراد السيارات

وكان برنامج التقنين ساريا منذ يناير 2022 وحتى ديسمبر 2025، ونجح في تسجيل نحو 3 ملايين سيارة في 14 ولاية، من بينها باخا كاليفورنيا، تشيهواهوا، خاليسكو، نويفو ليون وتاماوليباس، إلا أن الحكومة قررت إنهاءه للحد من حالات الاستغلال والاحتيال، خاصة مع استمرار وسطاء غير رسميين في الترويج لتسجيلات وهمية، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمناطق الحدودية.

استيراد السيارات

وحذرت وزارة الأمن والحماية المدنية من أن أي شخص يروج أو ينفذ إجراءات تسجيل استنادا إلى القرار الملغى يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأكدت أن المسار القانوني الوحيد المتاح حاليا هو الاستيراد النهائي للسيارات المستعملة، والذي يتطلب دفع الرسوم الجمركية كاملة، والالتزام بالفحوصات الفنية، وتسجيل المركبة لدى الجهات المالية المختصة.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وفي ولايات مثل كواهويلا وسونورا، بدأت السلطات بالفعل في إغلاق مكاتب التسجيل، ما ترك آلاف السيارات في وضع قانوني غير واضح، ويعزى استمرار هذه الظاهرة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد الرسمي، خصوصا للسيارات القديمة.

وتوصي السلطات مالكي هذه السيارات بعدم التعامل مع الوسطاء، والتواصل مباشرة مع الجهات الرسمية، ودراسة خيار الاستيراد القانوني الكامل لتجنب الغرامات والخسائر.

