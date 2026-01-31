سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك الصينية في مصر، عن أرخص سيارة له داخل السوق المحلي.

وأوضحت جاك الصينية، ان JS2 هى أرخص سيارة لها داخل السوق المحلي المصرى ، وتنتمى لفئة السيارات الكروس أوفر، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتاتي السيارة جاك JS2 موديل 2025 بأبعاد خارجية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

كما تضم السيارة جاك JS2 موديل 2025، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.

بالاضافة الي وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

كما تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2025، بفئة واحدة بسعر رسمي 710 آلاف جنيه.