تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس تكشف عن S-CLASS موديل 2027 "فيس ليفت" الجديدة

مرسيدس S-Class موديل 2027
مرسيدس S-Class موديل 2027
صبري طلبه

بعد مرور ما يقارب 6 أعوام على طرح الجيل الحالي، كشفت مرسيدس بنز عن النسخة المحدثة من طراز S-Class موديل 2027، في خطوة تعكس استمرار العلامة الألمانية في تطوير سيارتها الأيقونية دون المساس بجوهرها المعروف.

وتأتي إطلالة الفيس ليفت S-CLASS موديل 2027 كمرحلة تطويرية تهدف إلى تحديث بعض ملامح التصميم وتعزيز المحتوى التقني، مع الحفاظ على الطابع الفاخر الذي ارتبط باسم S-Class لعقود، بوصفها واحدة من أبرز السيارات في فئة السيدان الفاخرة.

 S-Class موديل 2027

تحديثات ميكانيكية لفئة S500

تحصل فئة S500 في نسخة 2027 على منظومة دفع تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مدعوم بشاحن توربيني وآخر فائق، ليولد قوة تبلغ 429 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، ويستفيد المحرك من خاصية التعزيز المؤقت، التي ترفع العزم إلى نحو 640 نيوتن متر عند الحاجة.

تحسينات ملحوظة في أداء S580

حصلت فئة S580 على تحديثات ميكانيكية أوسع، حيث تعتمد على محرك V8 توين تيربو بسعة 4.0 لتر بعد إعادة ضبطه، ليولد قوة تصل إلى 530 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 723 نيوتن متر، وتمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنة بالنسخة السابقة، التي كانت تقدم 496 حصانًا و700 نيوتن متر.

 S-Class موديل 2027

مرسيدس S-CLASS بدعم كهربائي هجين

تعتمد جميع المحركات في مرسيدس S-Class 2027 على نظام كهربائي بجهد 48 فولت، مدعوم بمولد كهربائي بقدرة 22 حصانًا، وفيما يخص النسخة الهجينة القابلة للشحن S580e، تستمر مرسيدس في الاعتماد على محرك سداسي الاسطوانات، لكن مع رفع القوة الإجمالية للمنظومة إلى 576 حصانًا.

مقصورة وتجهيزات مرسيدس S-CLASS

تضم مقصورة السيارة شاشة عدادات رقمية للسائق بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية كبيرة بقياس 14.4 بوصة، وشاشة مستقلة للراكب الأمامي بقياس 12.3 بوصة، مع إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم عددًا كبيرًا من أوامر التحكم.

 S-Class موديل 2027

وتعتمد S-Class 2027 على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، مع إضافة كاميرات داخلية تتيح إجراء مكالمات فيديو، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز الاتصال داخل السيارة، كما تم تزويد المقصورة بشاحنين لاسلكيين للهواتف الذكية.

وحصلت السيارة على شبكة أمامية مضاءة، في حين جاءت المصابيح الأمامية والخلفية بعناصر تصميمية مستوحاة من النجمة الثلاثية، لتأكيد هوية مرسيدس البصرية، كما تتوفر جنوط جديدة متعددة الأضلاع بتصاميم أنيقة.

