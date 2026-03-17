باريس سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي
فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي
حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر
40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر
الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا
اغتيال لاريجاني وصورة غامضة تسبق الحدث .. هل كشفت نبوءة الجاسوس كواليس العملية؟
لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف
السيناريوهات المتوقعة في إيران بعد مقتل لاريجاني
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 28 رمضان
إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رسميًا.. البرلمان الهولندي يصوت بالأغلبية على تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي

ملك ريان

وافق البرلمان الهولندي رسميًا بأغلبية الأصوات على مقترح يطالب الحكومة الهولندية بحظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كتنظيم إرهابي محظور داخل الأراضي الهولندية، إلى جانب حظر المؤسسات والمنظمات والجمعيات المرتبطة بها. 


 

وجاء التصويت بعد جلسات نقاشات ومناقشات مطوّلة داخل مجلس النواب، حيث صوت نحو 76 نائبًا لصالح المقترح، معبّرين عن قلقهم من النفوذ المتزايد للجماعة وما وصفوه بتأثيرها على “التماسك المجتمعي” والأمن في البلاد. 


 

ويعد هذا القرار خطوة بارزة في سياق التشدد الأوروبي تجاه جماعة الإخوان وأنشطتها بعد سنوات من الجدل داخل الدول الأوروبية حول مدى ارتباط الجماعة بالعنف والتطرف. ويتزامن هذا التطور مع تقارير أمنية ودراسات دولية تشير إلى نشاطات تقودها الجماعة عبر واجهات متعددة في دول أوروبية ضمن ما يُعرف بـ”الإسلام السياسي”، وهو ما دفع بعض البرلمانات الأوروبية إلى التشديد على مراقبة أنشطتها أو حظرها. 


 

وقد أثار القرار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية في هولندا، إذ أن هناك اعتراضات مسبقة من بعض النواب الذين يرون أن الجماعة لا تمتلك هيكلًا تنظيميًا رسميًا يمكن تصنيفه قانونيًا كجماعة إرهابية، وهو ما استُشهد به في مناقشات برلمانية سابقة قبل أن يتغيّر الدعم ويتحوّل إلى أغلبية موالية لقرار الحظر. 


 

وبرغم أن القرار لا يعني تلقائيًا إجراءات فورية على الأرض، إلا أنه يُعتبر رسالة سياسية قوية تعكس موقفًا برلمانيًا واضحًا ضد جماعة الإخوان المسلمين في هولندا، وقد يمهّد لاتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد أفراد أو كيانات مرتبطة بها إذا ثبت وجود روابط معشطة أو تمويلية يُنظر إليها كتهديد للأمن القومي. 


 

ويُذكر أن العديد من الدول حول العالم تتباين في مواقفها من جماعة الإخوان؛ فبعض الدول العربية والإقليمية سبق وأن صنفتها كتنظيم إرهابي، بينما تحافظ دول أخرى على تصنيفها كحركة سياسية أو جمعية اجتماعية، مما يجعل قرارات مثل هذه محل متابعة وتقييم مستمرين على الساحة الدولية. 


 

وفي سياق أوسع، يُنظر إلى تحركات البرلمان الهولندي على أنها جزء من اتجاه أوروبي عام نحو تشديد الرقابة على ما يُوصف بـ”أنشطة الاسلام السياسي”، بما في ذلك مراقبة التمويل والدعاية والتعبئة، وهو ما يتماشى مع جهود شاملة لمكافحة التطرف في الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة. 


 

القرار أثار ردود فعل متباينة بين السياسيين والمراقبين القانونيين، وفي الوقت الذي يعتبره مؤيدوه خطوة ضرورية لحماية الدولة والمجتمع، يشكك معارضوه في جدوى التصنيف من الناحية القانونية ومدى تأثيره الفعلي على المناشط التي تسعى الجماعة لتنفيذها داخل البلاد.  


 

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

علي لاريجاني

إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله

ترشيحاتنا

المتهم

خلافات مع زوجته.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص يهرب حاملا طفلين بالغربية

مقتل سيدة في المنوفية

شاب يقتل جدته في المنوفية لسرقة أموالها

احمد المتوفي

لحظات وداع مؤلمة.. أقصري يتوفى أثناء صلاة التراويح

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد