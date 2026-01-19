يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس AMG GT موديل 2026، وتنتمي AMG GT لفئة السيارات الكوبية الرياضية .

محرك مرسيدس AMG GT موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس AMG GT موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 858 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 315 كم/ساعة، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس AMG GT موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس AMG GT موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

مواصفات مرسيدس AMG GT موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس AMG GT موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها ريموت كنترول، وفتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الابواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس AMG GT موديل 2026 بها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها Power Windows .

سعر مرسيدس AMG GT موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس AMG GT موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 17 مليون و 200 ألف جنيه .