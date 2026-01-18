تختار ايه .. ام جى 50 بلس أم اكسييد اى تى 2026 ؟| مواصفات وأسعار

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى جي 50 بلس و اكسييد اى تى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ام جى جي 50 بلس موديل 2026

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

زودت سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية

نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى جي 50 بلس موديل 2026

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

تحصل سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى جي 50 بلس موديل 2026

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

تباع سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 229 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكسييد اى تى موديل 2026

اكسييد اى تى موديل 2026

تمتلك سيارة اكسييد اى تى موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكسييد اى تى موديل 2026

اكسييد اى تى موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد اى تى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 462 حصان، وعزم دوران 634 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 67 لتر، وبطارية سعة 40 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد اى تى موديل 2026

اكسييد اى تى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .