بسعر مليون و 649 ألف جنيه .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اركفوكس الفا s5 موديل 2026 ، وتنتمي الفا s5 لفئة السيارات السيدان الكوبية .

مواصفات اركفوكس الفا s5 موديل 2026

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

زودت سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما .

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال أبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

محرك اركفوكس الفا s5 موديل 2026

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

تحصل سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 708 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها قوة 523 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اركفوكس الفا s5 موديل 2026

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

تمتلك سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر اركفوكس الفا s5 موديل 2026

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا s5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .