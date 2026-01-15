إيهما تفضل .. سيتروين C4 أم أوبل موكا 2026

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكسييد LX و كي جي ام توريس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4 موديل 2026

زودت سيارة سيتروين C4 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه، وبها حساسات اماميه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سيتروين C4 موديل 2026

تحصل سيارة سيتروين C4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 155 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيتروين C4 موديل 2026

تباع سيارة سيتروين C4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 390 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اوبل موكا موديل 2026

تحتوي سيارة اوبل موكا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك اوبل موكا موديل 2026

تستمد سيارة اوبل موكا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل موكا موديل 2026

يصل سعر سيارة اوبل موكا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 390 ألف جنيه