جاكوار XF سيدان بـ 900 ألف جنيه| صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جاكوار XF موديل 2011، وتنتمي XF لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

مواصفات جاكوار XF موديل 2011 الخارجية

تظهر سيارة جاكوار XF موديل 2011 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جاكوار ، وتم تثبيت شعار شركة جاكوار علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك جاكوار XF موديل 2011

تحصل سيارة جاكوار XF موديل 2011 علي قوتها من محرك سعة 5000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جاكوار XF موديل 2011 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة جاكوار XF موديل 2011 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر جاكوار XF موديل 2011

سعر سيارة جاكوار XF موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .