مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
ما هي صلاة سنة الوضوء ودعاؤها؟.. عبادة يغفل كثيرون عن ثوابها
موعد مباراة مانشستر سيتي التالية بعد الفوز على «نيوكاسل» في كأس كاراباو
«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي
تكنولوجيا وسيارات

لو انت منهم.. إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات| تعرف عليها

إبراهيم القادري

المبتدئين في قيادة السيارات يجب عليهم اتباع العديد من الإرشادات الهامة من ضمنها التركيز علي الهدوء، وضبط وضعية الجلوس الصحيحة، والالتزام بالسرعة وقواعد المرور.

ويجب عليهم، تجنب المشتتات، والحفاظ على مسافة آمنة، واستخدام الإشارات، ومن الضروري ان يقوم بالقيادة مع خبير في البداية لزيادة الثقة والمهارة، ويجب فهم أساسيات السيارة، وعدم التسرع خاصة في الظروف الصعبة .

تعرف على السيارة

افهم وظائف الدواسات من ضمنها، دواسات البنزين، والفرامل، والدبرياج، والمرايا، والمؤشرات، والأضواء.

اضبط وضعية الجلوس

اضبط المقعد والمرايات حتي ترى كل شيء بوضوح وتصل للدواسات براحة، وذلك بجانب ربط حزام الأمان.

التركيز علي الهدوء

خذ نفس عميق وتجنب القيادة إذا كنت متوتر أو غاضب، واطلب من شخص اخر يستطيع القيادة أن يرافقك.

التركيز المطلق

ضع الهاتف في وضع الصامت، وقم بوضعة بعيدًا عن متناول اليد، وتجنب أنظمة الترفيه المشتتة.

الالتزام بالسرعة

التزم بالسرعة المحددة، وتجنب السرعة الزائدة خصوصا عند المنعطفات وقلل السرعة تدريجيًا قبلها.

المسافة الآمنة

اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك تحسبا لأي ظرف .

استخدم الإشارات

استخدم إشارات الانعطاف قبل تغيير الحارة أو الانعطاف للتواصل مع السيارات الأخرى لتحديد اتجاه تحرك .

انظر في جميع الاتجاهات

لا تركز فقط على السيارة التي أمامك، بل انظر للمسافة البعيدة لتتوقع حركة الطريق.

كن سلس

تجنب الفرملة المفاجئة و الحركات المفاجئة لعجلة القيادة، خاصة في الطرق المبللة.

التحلي بالصبر

لا تدع السائقين الآخرين يضغطون عليك للقيادة بشكل متهور وخذ وقتك.


الطقس السيئ

في حالة القيادة في الطقس السيء قلل السرعة أكثر، وزد المسافة بينك وبين السيارات، وانتبه للبقع الزيتية على الطريق.

القيادة الليلية

استخدم الأضواء المناسبة، وخفف سرعتك حتي تتمكن من كشف الطريق .

الممارسة المستمرة

كرر المناورات الأساسية حتى تتقنها قبل الانتقال لمراحل أصعب علي الطريق السريع .

الأوراق الرسمية

احمل رخصة القيادة ووثائق السيارة معك دائمًا .

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

أولاد استولوا على أموال أبيهم| وأحد أبنائه: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

أولاده استولوا على أمواله |أحد أبناء الطبيب: سأظل في ظهر أبي حتى آخر لحظة ورفعت القضايا لاسترداد حقه

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

كتب جناح الأزهر

إصدار جديد لجناح الأزهر يكشف حقيقة دعاوى السلفية المعاصرة حول الإمام الأشعري

الصلاة

هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل لآخر اليوم؟.. أمين الإفتاء يجيب

الأزهر يصدر كتابا جديدا عن غزة

بـ 12 لغة.. الأزهر يوثق ملحمة الصمود في غزة بكتاب جديد بمعرض الكتاب

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

