لو انت منهم.. إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات| تعرف عليها

المبتدئين في قيادة السيارات يجب عليهم اتباع العديد من الإرشادات الهامة من ضمنها التركيز علي الهدوء، وضبط وضعية الجلوس الصحيحة، والالتزام بالسرعة وقواعد المرور.

إرشادات هامة للمبتدئين في قيادة السيارات

ويجب عليهم، تجنب المشتتات، والحفاظ على مسافة آمنة، واستخدام الإشارات، ومن الضروري ان يقوم بالقيادة مع خبير في البداية لزيادة الثقة والمهارة، ويجب فهم أساسيات السيارة، وعدم التسرع خاصة في الظروف الصعبة .

تعرف على السيارة

افهم وظائف الدواسات من ضمنها، دواسات البنزين، والفرامل، والدبرياج، والمرايا، والمؤشرات، والأضواء.

اضبط وضعية الجلوس

اضبط المقعد والمرايات حتي ترى كل شيء بوضوح وتصل للدواسات براحة، وذلك بجانب ربط حزام الأمان.

التركيز علي الهدوء

خذ نفس عميق وتجنب القيادة إذا كنت متوتر أو غاضب، واطلب من شخص اخر يستطيع القيادة أن يرافقك.

التركيز المطلق

ضع الهاتف في وضع الصامت، وقم بوضعة بعيدًا عن متناول اليد، وتجنب أنظمة الترفيه المشتتة.

الالتزام بالسرعة

التزم بالسرعة المحددة، وتجنب السرعة الزائدة خصوصا عند المنعطفات وقلل السرعة تدريجيًا قبلها.

المسافة الآمنة

اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك تحسبا لأي ظرف .

استخدم الإشارات

استخدم إشارات الانعطاف قبل تغيير الحارة أو الانعطاف للتواصل مع السيارات الأخرى لتحديد اتجاه تحرك .

انظر في جميع الاتجاهات

لا تركز فقط على السيارة التي أمامك، بل انظر للمسافة البعيدة لتتوقع حركة الطريق.

كن سلس

تجنب الفرملة المفاجئة و الحركات المفاجئة لعجلة القيادة، خاصة في الطرق المبللة.

التحلي بالصبر

لا تدع السائقين الآخرين يضغطون عليك للقيادة بشكل متهور وخذ وقتك.



الطقس السيئ

في حالة القيادة في الطقس السيء قلل السرعة أكثر، وزد المسافة بينك وبين السيارات، وانتبه للبقع الزيتية على الطريق.

القيادة الليلية

استخدم الأضواء المناسبة، وخفف سرعتك حتي تتمكن من كشف الطريق .

الممارسة المستمرة

كرر المناورات الأساسية حتى تتقنها قبل الانتقال لمراحل أصعب علي الطريق السريع .

الأوراق الرسمية

احمل رخصة القيادة ووثائق السيارة معك دائمًا .