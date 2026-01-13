قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار

وايمو
وايمو
عزة عاطف

تحولت رحلة عادية في سيارة "وايمو" (Waymo) ذاتية القيادة إلى كابوس حقيقي لأحد الركاب في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، بعد أن اتخذت السيارة قرارًا خاطئًا بالدخول إلى مسارات القطار المزدحمة.

قفزة النجاة.. الهروب من التصادم الوشيك

بدأت الحادثة عندما انحرفت سيارة وايمو (وهي من طراز جاجوار I-Pace) عن الطريق المخصص للسيارات ودخلت إلى مسار السكك الحديدية الجديد عند تقاطع شارعي "سنترال" و"ساوثرن". 

وما إن توقفت السيارة فجأة على القضبان، حتى لاحظ الراكب قطارًا يقترب منه من الخلف؛ وفي لحظة من الهلع والبحث عن النجاة، لم يجد الراكب خيارًا سوى القفز من السيارة والركض بعيدًا لتجنب اصطدام قد يكون مميتًا تمامًا.

"حالة استثنائية".. لماذا ارتكبت وايمو هذا الخطأ؟

وصف الخبراء، ومنهم البروفيسور أندرو ماينارد من جامعة أريزونا، هذه الحادثة بأنها "Edge Case" أو حالة استثنائية نادرة؛ حيث يبدو أن السيارة تعرضت للارتباك بسبب أعمال الإنشاءات الحديثة في المنطقة وإضافة مسارات القطار الخفيف مؤخرًا، وهو ما لم يكن متوافقًا بشكل أساسي مع الخرائط المحدثة للسيارة. 

ورغم تزويد وايمو بـ 29 كاميرا وأنظمة استشعار متطورة، إلا أن "عقل" السيارة تعامل بآلية ميكانيكية بحتة جعلته يتخذ قرارًا خاطئًا بالدخول إلى السكة الحديدية فعليًا.

تعطيل السيارة الآلية على شريط القطار

تسببت السيارة المتوقفة في شلل مؤقت لحركة القطارات؛ حيث اضطر مشغلو القطارات في شركة "فالي مترو" إلى إيقاف الرحلات وتبادل الركاب بين القطارات المتجهة شمالاً وجنوبًا لتقليل التأخير. 

واستجابت فرق العمليات في وايمو سريعًا للواقعة، حيث تم التحكم في السيارة عن بُعد أو عبر تعليمات برمجية لإخراجها من المسار، وتم إخلاء الموقع في غضون 15 دقيقة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية في القطار جذريًا.

أعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على قدرة البشر في التعامل مع المواقف غير المتوقعة مقارنة بالذكاء الاصطناعي؛ فبينما يستطيع الإنسان إدراك التغيرات الإنشائية والارتجال للخروج من المأزق، قد تظل السيارات المستقلة "سجينة" لبياناتها البرمجية عند مواجهة تغييرات هيكلية مفاجئة في الطريق. 

وأكدت وايمو أنها ستقوم بمراجعة برمجياتها وتحديث خرائطها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان أمن الركاب الذين قد لا يمتلكون جميعًا شجاعة القفز من مركبة متحركة نهائيًا ودائمًا.

حادثة سيارة وايمو فينيكس 2026 سيارة وايمو فينيكس أخطاء السيارات ذاتية القيادة تحديث خرائط وايمو مشاكل الأمان في سيارات Waymo سيارة آلية

