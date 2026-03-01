قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

خبير اقتصادي: المستثمرون يتجهون للأصول الآمنة وسط المخاطر الجيوسياسية

الدكتورة منى وهبة، أستاذ الاقتصاد الدولي
الدكتورة منى وهبة، أستاذ الاقتصاد الدولي
ولاء عبد الكريم

أكدت الدكتورة منى وهبة أستاذ الاقتصاد الدولي، أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتزايد فيها المخاطر المالية والاقتصادية نتيجة اتساع نطاق حروب الوكالة، مشيرة إلى أن تأثيراتها لم تعد محصورة في الجانب العسكري، بل امتدت بوضوح إلى أسواق المال، وأسعار الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.


وتوقعت وهبة أن تواجه الاقتصادات المنخرطة في صراعات غير مباشرة عدة تداعيات مالية، أبرزها تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع علاوة المخاطر السيادية، مما يزيد تكلفة الاقتراض الخارجي، وضغوط على العملات الوطنية نتيجة تراجع التدفقات الدولارية وخروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل، إلى جانب اتساع عجز الموازنات نتيجة زيادة الإنفاق العسكري على حساب مخصصات التنمية، وتباطؤ معدلات النمو نتيجة تأجيل الاستثمارات الكبرى وتعطل سلاسل الإمداد الإقليمية.

وأوضحت أن الأسواق الإقليمية عادة ما تتفاعل سريعًا مع أي تصعيد جيوسياسي، عبر ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية، ما ينعكس في موجات تضخمية جديدة، خاصة في الدول المستوردة للغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على السياسات النقدية ويحد من قدرة البنوك المركزية على دعم النمو. وفي المقابل، أكدت أن الدول التي تعتمد نموذج الدولة الوطنية البراغماتية – القائم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاحتياطيات النقدية وتحقيق الاكتفاء الصناعي والغذائي – ستكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على استقرار الأسواق.


وأشارت وهبة إلى أن أخطر ما تفرزه حروب الوكالة اقتصاديًا ليس الدمار المباشر، بل سنوات الفرص الضائعة، حيث تتحول الموارد من التعليم والصناعة والتكنولوجيا إلى تمويل الصراعات، ما يضعف القدرة التنافسية تدريجيًا ويحد من فرص الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي. وتوقعت استمرار حالة الحذر في الأسواق مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وتركزهم على الاقتصادات المستقرة سياسيًا وماليًا، مع احتمال موجات إعادة تسعير للأصول المالية في حال استمرار التوترات وارتفاع أسعار التأمين على الديون السيادية.
 

واختتمت الدكتورة منى وهبة تصريحها بالتأكيد على أن القوة الاقتصادية في المرحلة الحالية لم تعد في النفوذ السياسي، بل في صلابة الاحتياطي النقدي، وكفاءة إدارة الدين العام، واستقلال القرار المالي، مشيرة إلى أن الدول التي تفصل بين مصالح شعوبها والمشروعات الأيديولوجية العابرة ستكون الأقدر على تحويل الأزمات إلى فرص وإعادة التموضع بثبات على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

الاقتصاد الدولي أسواق المال الاستثمار الأجنبي المباشر الحرب على إيران

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

