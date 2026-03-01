قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مصر وكندا تشعلان شراكة التكنولوجيا… مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار والنمو الرقمي

مصر وكندا
مصر وكندا
ولاء عبد الكريم

وقعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية (CIT) مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والتبادل التجاري بين مصر وكندا، ودعم نمو شركات التكنولوجيا المصرية على الصعيد الدولي.

وتستهدف المذكرة إرساء إطار للتعاون بين الطرفين لتطوير الشراكة بين مؤسسات الأعمال في كلا البلدين، عبر فتح قنوات جديدة للتواصل في قطاعات التحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة، بما يدعم رؤية الغرفة في تعزيز تواجد أعضائها بالأسواق الخارجية.

جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، ورئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إلى جانب المهندس محمد حداد والمهندس سيف بدوي نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث شكلت الشراكة منصة مهمة لدعم التعاون بين مصر وكندا وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية لشركات التكنولوجيا المصرية.

وأكد المهندس خالد إبراهيم أن الشراكة تمثل خطوة محورية لدعم نمو شركات التكنولوجيا والاتصالات المصرية دوليًا، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتوظيف أحدث التقنيات، وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، واجتماعات مائدة مستديرة، فضلاً عن تيسير اجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) والحكومات (B2G)، بما يعزز مكانة مصر كمركز للابتكار والاقتصاد المستقبلي.

من جانبه، أشار المهندس معتز رسلان إلى أن الاتفاقية تعد جسرًا يربط الابتكار المصري بالخبرة الكندية ورأس المال الدولي، وستمكّن شركات التكنولوجيا المصرية من التوسع خارج الحدود، مع التركيز على تنمية القدرات التنافسية وبناء قاعدة تصديرية قوية، من خلال تنظيم بعثات تجارية مشتركة وبرامج تعاون مستدامة.

مصر وكندا شركات التكنولوجيا المصرية قطاعات التحول الرقمي

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

أرشيفية

اجتماع طارئ اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لبحث التصعيد العسكري بالمنطقة

خامنئي

الاتحاد الأوروبي: اغتيـ.ال خامنئي لحظة فارقة في تاريخ إيران

القدس

سلاح الجو الإسرائيلي يجهز لمهمة غير مسبوقة فوق طهران

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

