مصر تتصدر خارطة النقل الإقليمي.. ميناء جاف بالسلوم وفرص استثمارية عالمية للوجستيات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة تكثف جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع النقل واللوجستيات، ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز.

وأوضح السمدوني أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرحت حزمة فرص استثمارية تشمل المراكز اللوجستية والموانئ البرية والجافة، بهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف التداول، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن أبرز المشروعات المطروحة إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمدينة السلوم على مساحة 625 فدانًا، لتسهيل عمليات القيمة المضافة على البضائع وتحسين حركة التجارة بين مصر وليبيا ودول شمال إفريقيا، بما يعزز دور المنطقة كمحور لوجستي عابر للحدود.

كما لفت السمدوني إلى الجهود الخارجية للترويج للقطاع، مشيرًا إلى لقاء السفير راجي الإتربي مع قيادات شركة NYK Line اليابانية لبحث توسيع التعاون في النقل البحري ومحطات تداول المركبات والخدمات اللوجستية، مؤكدًا تزايد جاذبية مصر كمركز إقليمي بفضل تحسن حركة الملاحة في قناة السويس ومرونتها التشغيلية.