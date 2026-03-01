9 قتــ.لى و23 جريحا.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإيراني على بيت شيمش بإسرائيل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة القتلى إلى 9 أشخاص في أعقاب القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة بيت شيمش الواقعة غرب القدس المحتلة، في حادث وصفته مصادر رسمية بأنه من بين الأخطر منذ اندلاع التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران.

وقال مسئول ببيت شيمش في تصريح لقناة القناة 12 العبرية إن أربعة منازل انهارت بالكامل نتيجة قوة الانفجار، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية واسعة.

وأكدت خدمات الإسعاف زيادة عدد الضحايا الذين فقدوا حياتهم بنقطة سقوط الصاروخ، فيما تم نقل أكثر من 23 جريحًا إلى مستشفيات في القدس ومحيطها، بينهم حالات حرجة وخطيرة، من بينها طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وأضافت السلطات أن بقية الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، وأن فرق الإنقاذ ما تزال تبحث عن أشخاص محتملين محاصرين تحت الأنقاض.

وحسب تقارير عبرية، كان الصاروخ الإيراني يُفترض أن يُستهدف موقعًا آخر قبل أن يصيب مبنى سكنيًا بشكل مباشر، ويفشل الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلي في اعتراضه، مما أسفر عن هذا الدمار الكبير.