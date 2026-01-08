قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. هافال H6 ام كي جي أم اكتيون 2026؟ | صور

هافال H6 ام كي جي ام اكتيون 2026
هافال H6 ام كي جي ام اكتيون 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال H6  ام كي جي و اكتيون موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

زودت سيارة  كي جي ام اكتيون موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

تحصل سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 191 كم/ساعة، وبها خزان وقود 50 لتر، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

تحتوي سيارة هافال H6 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

تستمد سيارة هافال H6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 181 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

