سيارات 2026 في السوق المصري بـ 700 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيفروليه أوبترا، ورينو تاليانت ، وبروتون ساجا، ونيسان صنى، وهيونداي اكسنت RB .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 724 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

تحصل سيارة رينو تاليانت موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقوود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 724 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة بروتون ساجا موديل 2026 يصل إلي 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وقوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

تصل سرعة سيارة نيسان صنى موديل 2026 القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تتسارع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 729 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 759 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 839 ألف جنيه .