قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. أودي Q8 ام مرسيدس GLE موديل 2026

اودي Q8 ام مرسيدس GLE موديل 2026
اودي Q8 ام مرسيدس GLE موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اودي Q8 و مرسيدس GLE موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك اودي Q8 موديل 2026

 اودي Q8 موديل 2026

تحصل سيارة اودي Q8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، وقوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي Q8 موديل 2026

 اودي Q8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 350 ألف جنيه .

محرك مرسيدس GLE موديل 2026

مرسيدس GLE موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس GLE موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 435 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 5 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس GLE موديل 2026

مرسيدس GLE موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس GLE موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 90 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس GLE موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 8 مليون و 100 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 اودي Q8 موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية سعر اودي Q8 موديل 2026 مرسيدس GLE موديل 2026 سعر مرسيدس GLE موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

غزة

برلماني: حصار غزة جريمة حرب وصمت العالم شراكة في المأساة

النائبة إيفلين متي

إيفلين متي: المبادرة الحكومية لدعم الشركات الناشئة نقطة انطلاق قوية للصناعة المحلية

مجلس النواب

برلمانية: قضايا التعليم والصحة أولوياتي تحت قبة المجلس الجديد

بالصور

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد