أيهما تفضل.. أودي Q8 ام مرسيدس GLE موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اودي Q8 و مرسيدس GLE موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك اودي Q8 موديل 2026

تحصل سيارة اودي Q8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، وقوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي Q8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 350 ألف جنيه .

محرك مرسيدس GLE موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس GLE موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 435 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتحتاج إلي 9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 5 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس GLE موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس GLE موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 90 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس GLE موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 8 مليون و 100 ألف جنيه .