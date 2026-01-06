قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من صلاح إلى مروان عطية.. خريطة هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا تتزايد.. والقائمة ما زالت مفتوحة
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد يجسد وحدة المصريين
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي
«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
"استعدوا".. رسالة غامضة لترامب تكشف الدوافع الحقيقية للتدخل الأمريكي في فنزويلا| تفاصيل
نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصف عملاء تويوتا ولكزس يتجهون للكهرباء.. وتاكوما تحقق عامًا تاريخيًا

لكزس
لكزس
عزة عاطف

سجلت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية (TMNA) نتائج استثنائية مع نهاية عام 2025، حيث كشفت التقارير الرسمية عن تحول جذري في نمط الشراء لدى المستهلكين. فقد استحوذت السيارات "المكهربة" (التي تشمل الهجينة Hybrid، والهجينة القابلة للشحن PHEV، والكهربائية بالكامل BEV) على حصة هائلة بلغت 47% من إجمالي مبيعات تويوتا وليكسز في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رقم يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تقديم خيارات متعددة لمنظومات الدفع.

أرقام قياسية ونمو غير مسبوق في المبيعات

أنهت تويوتا وليكسز العام ببيع أكثر من 2.5 مليون مركبة في السوق الأمريكي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق. ويمثل عام 2025 أفضل أداء لشركة تويوتا منذ عام 2017، بينما حققت العلامة الفاخرة ليكسز (Lexus) أفضل عام في تاريخها على الإطلاق ببيع 370,260 سيارة. 

ويعود الفضل في هذا الازدهار إلى توفر 30 طرازًا مكهربًا بمختلف صالات العرض، مما جعل السيارات الصديقة للبيئة تشكل قرابة نصف المبيعات الإجمالية للشركة.

تويوتا تاكوما.. عام الانتصارات للبيك آب الأشهر

شهدت الشاحنة المتوسطة تويوتا تاكوما (Tacoma) عامًا تاريخيًا كسر كل التوقعات، حيث سجلت أفضل مبيعات سنوية في تاريخها ببيع 274,648 وحدة، متجاوزة رقمها القياسي السابق المسجل في 2021. 

وكان لنسخة "تاكوما هايبرد" دور محوري في هذا النجاح، حيث ارتفعت مبيعات الطرازات الهجينة من تاكوما بنسبة مذهلة بلغت 223% على أساس سنوي، مما يثبت أن عشاق الشاحنات باتوا يفضلون القوة الإضافية وكفاءة الوقود التي توفرها المحركات الكهربائية المساعدة.

لم تقتصر النجاحات على تاكوما فقط، بل شهدت العديد من الطرازات الهجينة نموًا صاروخيًا، حيث ارتفعت مبيعات جراند هايلاندر هايبرد بنسبة 165%، كما سجلت طرازات مثل "راف 4" و"كامري هايبرد" و"كورولا كروس" أرقامًا قياسية جديدة. 

وفي قسم ليكزس، برزت طرازات مثل "TX" الهجينة القابلة للشحن بنمو تجاوز 123%، مما يؤكد أن المستهلك أصبح يبحث عن الفخامة المقترنة بالتكنولوجيا المستدامة، وهو ما جعل 2025 عام التحول الحقيقي لمجموعة تويوتا العالمية.

تويوتا تاكوما هايبرد مبيعات تويوتا وليكسز 2025 السيارات الهجينة 2026 أسعار تويوتا في أمريكا أرقام مبيعات ليكسز

