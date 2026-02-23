قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد واقعة المرشد السياحي.. القانون يحسم عقوبة تشويه الآثار

حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات تشوية الآثار خاصة بعد نجاح وزارة الداخلية في ضبط المتهم عقب تلقي قسم شرطة سياحة سقارة بلاغًا من مفتش آثار يفيد بقيام مرشد سياحي، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإحداث رسومات على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات باستخدام أداة حادة بقصد تبسيط الشرح للزائرين، حيث تم التعامل الفوري مع الواقعة وإزالة الرسومات بمعرفة الجهات الفنية المختصة وإعادة الأثر إلى حالته الأصلية.

ونرصد من خلال هذا التقرير العقوبات وفقا لـ  قانون حماية الآثار على توقيع عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة بحق كل من يقوم بتشويه أو إتلاف الآثار أو تغيير معالمها، وذلك على خلفية واقعة ضبط مرشد سياحي قام بالرسم على جدار أثري بمنطقة الجيزة أثناء شرحه لمجموعة من السائحين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بمقطع الفيديو المتداول أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه برغبته في توضيح بعض التفاصيل التاريخية للسائحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبات قانونية رادعة لتهريب الأثار

ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على عقوبات مشددة لكل من يتعمد هدم أو إتلاف أو تشويه أثر ثابت أو منقول أو تغيير معالمه، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه.

وتصل العقوبات إلى السجن المشدد والغرامة التي تتراوح بين مليون ومليوني جنيه إذا كان مرتكب الواقعة من العاملين في الجهات المختصة بالآثار أو المرتبطين بأعمال الحفائر.

وفي جرائم سرقة أو تهريب الآثار، يقرر القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، بما يعكس تشدد التشريعات في حماية الآثار باعتبارها ثروة قومية لا يجوز المساس بها.بعد ضبط مرشد سياحي.. القانون يحسم عقوبة تشويه الآثار

