الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

التحقيق في رسم مرشد سياحي على هرم أثري بسقارة

ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة قيام مرشد سياحي بالرسم على أحد أهرامات منطقة سقارة بالجيزة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المتهم وهو يستخدم أداة للرسم على الكساء الخارجي لأحد الأهرامات بغرض شرح المعالم الأثرية لمجموعة من السائحين.

وأمرت النيابة بحجز المتهم على ذمة تحريات مباحث السياحة والآثار، كما كلفت الجهات الأثرية المختصة بإعداد تقرير فني شامل لبيان حجم التلفيات التي لحقت بالأثر، وتحديد ما إذا كان قد ترتب على الواقعة أضرار دائمة من عدمه.

وقررت النيابة تفريغ مقطع الفيديو المتداول وإرفاقه بملف التحقيقات، ومراجعة التصاريح الخاصة بالمرشد السياحي للوقوف على مدى التزامه بالضوابط المنظمة لعمله.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة سياحة سقارة بلاغًا من مفتش آثار يفيد برصد مرشد سياحي – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – يقوم بإتلاف أثر من خلال الرسم عليه أثناء الشرح للسائحين، دون مراعاة للقيمة التاريخية والقانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته بمقطع الفيديو، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه برغبته في تبسيط المعلومات التاريخية للمجموعة السياحية، دون إدراك خطورة ما أقدم عليه.

