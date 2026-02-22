التحقيق مع مرشد سياحي بعد واقعة الكتابة على هرم أوناس بسقارة.. والداخلية تتحرك

أعلن حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، فتح تحقيق عاجل مع المرشد الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يكتب بالطباشير على هرم أوناس بمنطقة سقارة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا باعتبارها مساسًا بأحد أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة.

منطقة هرم أوناس بسقارة

وأوضح نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن المرشد يُعد من العاملين القدامى بالمجال، مشيرًا إلى أن الواقعة تم رصدها من قبل العاملين في منطقة هرم أوناس بسقارة، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّن أن المرشد استخدم الطباشير في شرح المعلومات للسياح بدلًا من العصا المخصصة للشرح، وهو ما يمثل سوء استخدام لأدوات العمل ومخالفة تستوجب المساءلة.

التحقيق مع مصوّر الفيديو

كما أشار إلى أنه سيتم التحقيق أيضًا مع مصوّر الفيديو الذي نشر معلومات غير دقيقة حول الواقعة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن المرشد قدّم اعتذارًا علنيًا عبر أحد المواقع الإخبارية، معترفًا بخطئه بشكل كامل، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في تطبيق اللوائح المنظمة للمهنة.

من جانبه، أعلن الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية ألقت القبض على المرشد السياحي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار التعامل الحاسم مع أي تجاوزات تمس الآثار المصرية.