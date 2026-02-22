قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحقيق مع مرشد سياحي بعد واقعة الكتابة على هرم أوناس بسقارة.. والداخلية تتحرك

المرشد السياحي
المرشد السياحي
محمد البدوي

أعلن حسام نجم، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، فتح تحقيق عاجل مع المرشد الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يكتب بالطباشير على هرم أوناس بمنطقة سقارة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا باعتبارها مساسًا بأحد أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة.

منطقة هرم أوناس بسقارة

وأوضح نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن المرشد يُعد من العاملين القدامى بالمجال، مشيرًا إلى أن الواقعة تم رصدها من قبل العاملين في منطقة هرم أوناس بسقارة، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبيّن أن المرشد استخدم الطباشير في شرح المعلومات للسياح بدلًا من العصا المخصصة للشرح، وهو ما يمثل سوء استخدام لأدوات العمل ومخالفة تستوجب المساءلة.

 التحقيق مع مصوّر الفيديو

 كما أشار إلى أنه سيتم التحقيق أيضًا مع مصوّر الفيديو الذي نشر معلومات غير دقيقة حول الواقعة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن المرشد قدّم اعتذارًا علنيًا عبر أحد المواقع الإخبارية، معترفًا بخطئه بشكل كامل، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في تطبيق اللوائح المنظمة للمهنة.

من جانبه، أعلن الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية ألقت القبض على المرشد السياحي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار التعامل الحاسم مع أي تجاوزات تمس الآثار المصرية.

المرشدين السياحيين نقابة المرشدين السياحيين هرم أوناس سقارة حسام نجم الداخلية الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

بر الوالدين

الأزهر: عقوق الوالدين ذنب تُعجَّل عقوبته.. وبرهما سبب البركة في الدنيا قبل الآخرة

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين سبب البركة في الدنيا قبل الآخرة

الدكتور عبد الفتاح العواري

عبد الفتاح العواري: القرآن فرقانٌ فرق الله به بين الحق والباطل وبين الرشد والغي

بالصور

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

المزيد