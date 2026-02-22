قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وفد بريطاني ينتهي من إعداد حلقات وثائقية عن المعالم السياحية بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أنهى وفد بريطانى History Hit زيارته إلى مصر لإعداد سلسلة حلقات وثائقية بعنوان Dan Snow Great Egyptian Adventure، والتى يقدمها Dan Snow واحد من أشهر مقدمى البرامج فى بريطانيا.

وضم الوفد 6 أشخاص، بينهم مقدم البرامج الشهير Dan Snow، حيث قاموا بالتصوير على متن إحدى البواخر السياحية لرصد مشاهد متنوعة لنهر النيل خلال الإبحار من كوم أمبو إلى مدينة أسوان، وذلك بتوجيهات المستشار الإعلامى أيمن ولاش، مدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب، التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد أحمد على عبيد، مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بأسوان، أن جولة التصوير داخل أسوان، شملت: جزيرة الالفنتين، ومعبد فيلة، والمسلة الناقصة، والشوارع الرئيسية، ونهر النيل، والسوق السياحى، وسوق الجمال بدراو، بالإضافة إلى الميادين الرئيسية، كما تم تصوير مشاهد فى غرب سهيل، ثم الانتقال إلى معبد أبوسمبل لتوثيق عظمة الحضارة المصرية القديمة.

 حلقات وثائقية

وأضاف أحمد على عبيد، فى بيان صحفى، أن الوفد توجه بعد ذلك إلى مدينة الأقصر، حيث تم تصوير معبد الكرنك ومعبد الأقصر، قبل أن يستكمل جولته فى القاهرة بتصوير أهرامات الجيزة، ومقياس النيل، وشارع المعز، وخان الخليلى، وقلعة صلاح الدين.

وأشار، إلى أنه من المقرر عرض الحلقات الوثائقية على القناة الخامسة بالتليفزيون البريطانى Channel 5 خلال فصل الربيع المقبل، بهدف تعريف المشاهد البريطانى بأهم المقاصد السياحية والأثرية فى مصر.

وعلى الجانب الآخر، أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الكبير بمصر وشعبها المضياف، وأجوائها المعتدلة الدافئة، مؤكدين رغبتهم فى تنفيذ مزيد من البرامج الوثائقية التى تبرز المقومات السياحية والحضارية المصرية.

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

