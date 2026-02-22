ألعاب نارية وشماريخ.. ضبط 5 شباب متهمين بتعريض حياة مواطني المحلة للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على 5 شباب متهمين بتداول الألعاب النارية والشماريخ وتعريض حياة مواطني مدينة المحلة لخطر الموت أثناء الاحتفالات بحلول شهر رمضان المبارك.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول تجمع العشرات من الشباب بشارع شكري القوتلي واستخدامهم للألعاب النارية والشماريخ بدائرة القسم .

حملات أمنية



انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة للوقوف على آخر التطورات.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بشوارع وميادين المدينة العمالية تمكن ضباط فرع البحث الجنائى تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي والرائدين عبد المنعم الوكيل ومحمد عيد رئيسا مباحث اول وثاني المحلة من ضبط 5 شباب بتهمة استخدام الألعاب النارية والشماريخ وتعريض حياة المواطنين للخطر الموت.

ردع مخالفين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.