ألعاب نارية وشماريخ بالمحلة ..الأمن يطارد شباب عرضوا حياة المواطنين للخطر

شهدت منطقة جلال الدين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية تداول فيديو لمجموعة من الشباب يتداولون عبر صفحات فيس بوك يلهون بالألعاب النارية والشماريخ فرحا بقدوم شهر رمضان المبارك الأمر الذي أربك حياة المارة وعرض حياتهم للخطر مما دفعهم للهروب والهرولة إلي الشوارع الجانبية للتأمين ارواح أطفالهم وذويهم .

تحرك أمني عاجل



وكان الفيديو المتداول جسد أفعال الشباب الغير مسئولة باستخدام المواد المشتعلة والألعاب النارية والشماريخ شديدة الاشتعال وصاحبة الأصوات المرتفعة سعيا في تصوير فيديو خاص وزيادة نسبة المشاهدات عبر سوشيال ميديا .

تعريض حياة المواطنين للخطر



الجدير بالذكر أنه حسب مصادر أمنية تكثف الأجهزة والجهات المعنية في فحص تفاصيل الفيديو الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة كونها تعرض حياة المواطنين للخطر .