سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
مرأة ومنوعات

تحذير للأمهات.. لا تجبري طفلك على الصيام الكامل

ريهام قدري

مع أجواء رمضان الروحانية، تتحمس بعض الأمهات لتعويد أطفالهن على الصيام مبكرًا، لكن الخبراء يؤكدون أن إجبار الطفل على الصيام الكامل قبل قدرته البدنية قد يعرّضه لمشكلات صحية غير متوقعة. فالصيام عبادة تحتاج إلى استعداد جسدي تدريجي، خاصة في سنوات الطفولة الأولى.

متى يصبح الصيام مناسبًا للطفل؟

 

يوضح أطباء الأطفال أن الصيام لا يكون واجبًا إلا بعد البلوغ، أما قبل ذلك فيُفضل أن يكون التدريب تدريجيًا ووفق قدرة الطفل الصحية. الأطفال في سن ما قبل 10 سنوات غالبًا لا يتحملون الامتناع الطويل عن الطعام والشراب، خصوصًا في الأيام الحارة أو مع بذل مجهود بدني.

مخاطر إجبار الطفل على الصيام الكامل

هبوط مستوى السكر في الدم

قد يظهر في صورة دوخة، تعرّق، شحوب، أو رعشة.

الجفاف

نتيجة نقص السوائل، ويظهر عبر جفاف الشفاه أو قلة التبول.

الإرهاق وضعف التركيز

ما يؤثر على تحصيله الدراسي ونشاطه اليومي.

الصداع والغثيان

بسبب نقص الغذاء والسوائل لساعات طويلة.

كيف تدربين طفلك على الصيام بطريقة صحية؟

 ابدئي بنظام "صيام الساعات" (نصف يوم مثلاً).

 احرصي على سحور متوازن غني بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة.

 تابعي علامات التعب أو الدوخة، واسمحي له بالإفطار فورًا إذا شعر بإجهاد.

شجعيه بالمكافآت المعنوية بدل الضغط أو المقارنة بغيره.

رسالة مهمة لكل أم

الصيام عبادة رحمة وليست مشقة، وتعليم الطفل القيم الدينية يجب أن يرتبط بالحب والتدرج لا بالإجبار. الأهم هو الحفاظ على صحته وسلامته النفسية، حتى ينمو وهو يحمل ذكرى جميلة عن رمضان، لا تجربة مرهقة.

صيام صيام الاطفال الصيام صيام طفل

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

دعاء أول يوم في رمضان

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

