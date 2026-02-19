حدث في 1 رمضان.. عودة النبي وأصحابه من غزوة تبوك .. ودخول المسلمين مصر .. وحريق المسجد النبوي

حدث في 1 رمضان.. يمثل الأول من شهر رمضان محطة زمنية ارتبطت بعدد من الأحداث المفصلية في التاريخ الإسلامي، تنوعت بين نزول رسالات سماوية، وتحركات عسكرية كبرى، ووقائع سياسية، إلى جانب ميلاد ورحيل أعلام تركوا بصمات واضحة في مسيرة الحضارة.

نزول صحف إبراهيم عليه السلام

يرتبط هذا اليوم بذكر نزول الصحف التي أوحاها الله تعالى إلى نبيه إبراهيم عليه السلام، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم باسم «صحف إبراهيم»، وقد جاءت في أول ليلة من شهر رمضان.

عودة النبي وجيشه من تبوك

وفي 1 رمضان سنة 9 هـ عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ومعه جيش المسلمين بعد انتهاء غزوة تبوك.

وكان قوام الجيش ثلاثين ألف مقاتل، وعُرفوا بجيش العسرة لما واجهوه من مشقة الحر وبُعد المسافة وقلة الزاد.

دخول المسلمين إلى مصر

كما شهد الأول من رمضان سنة 20 هـ دخول جيوش المسلمين إلى مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، بقيادة القائد عمرو بن العاص.

وفاة مروان بن الحكم

وفي هذا اليوم من عام 65 هـ توفي مروان بن الحكم، أحد خلفاء بني أمية، والذي يُعد مؤسس الفرع الثاني من الدولة الأموية.

وبرغم قصر مدة ولايته، فقد مهّد لقيام سلالة حكمت العالم الإسلامي من 685 إلى 750م، ثم امتد حكمها في الأندلس بين عامي 756 و1031م.

بداية التحرك نحو فتح الأندلس

وفي سنة 91 هـ بدأت خطوات فتح الأندلس، حيث عبرت قوة بقيادة طريف بن مالك إلى الساحل الجنوبي، بعد أن أرسله موسى بن نصير لاستطلاع الطريق تمهيدًا للتوسع.

واقعة بلاط الشهداء

كما اندلعت في مثل هذا اليوم من سنة 114 هـ معركة بلاط الشهداء بين جيش المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي، وجيش الفرنجة بقيادة شارل مارتل على الأراضي الفرنسية. واستمرت المواجهات عشرة أيام، وانتهت بانسحاب المسلمين ليلًا دون حسم نهائي.

رحيل ابن سينا

وفي 1 رمضان سنة 428 هـ توفي العالم والفيلسوف ابن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس. وُلد في قرية خرميش قرب بخارى سنة 370 هـ الموافق أغسطس 908م، ونشأ في أوزبكستان. برع في علوم متعددة، من بينها الطب والفلسفة والفلك، ومن أشهر مؤلفاته «القانون في الطب».

كما رصد مرور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس سنة 423 هـ الموافق 24 مايو 1032م، ووصف أمراضًا مثل الالتهاب السحائي والسكتة الدماغية، وميّز بين أنواع الشلل.

حريق المسجد النبوي

وشهد هذا اليوم من سنة 654 هـ حريقًا كبيرًا في المسجد النبوي أدى إلى سقوط أجزاء من بنائه واحتراق المنبر وتحطم الأبواب والسقف.

ميلاد ابن خلدون

ويوافق الأول من رمضان سنة 732 هـ ميلاد المؤرخ والمفكر ابن خلدون، الذي عُرف بإسهاماته في علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة. ومن أبرز أعماله كتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر»، وتُعد مقدمته الشهيرة «مقدمة ابن خلدون» عملًا علميًا مستقلًا بذاته.



