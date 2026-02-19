قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حدث في 1 رمضان.. عودة النبي وأصحابه من غزوة تبوك .. ودخول المسلمين مصر .. وحريق المسجد النبوي

حدث في 1 رمضان
حدث في 1 رمضان
عبد الرحمن محمد

حدث في 1 رمضان.. يمثل الأول من شهر رمضان محطة زمنية ارتبطت بعدد من الأحداث المفصلية في التاريخ الإسلامي، تنوعت بين نزول رسالات سماوية، وتحركات عسكرية كبرى، ووقائع سياسية، إلى جانب ميلاد ورحيل أعلام تركوا بصمات واضحة في مسيرة الحضارة.

نزول صحف إبراهيم عليه السلام
يرتبط هذا اليوم بذكر نزول الصحف التي أوحاها الله تعالى إلى نبيه إبراهيم عليه السلام، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم باسم «صحف إبراهيم»، وقد جاءت في أول ليلة من شهر رمضان.

عودة النبي وجيشه من تبوك
وفي 1 رمضان سنة 9 هـ عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ومعه جيش المسلمين بعد انتهاء غزوة تبوك.

 وكان قوام الجيش ثلاثين ألف مقاتل، وعُرفوا بجيش العسرة لما واجهوه من مشقة الحر وبُعد المسافة وقلة الزاد.

دخول المسلمين إلى مصر
كما شهد الأول من رمضان سنة 20 هـ دخول جيوش المسلمين إلى مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، بقيادة القائد عمرو بن العاص.

وفاة مروان بن الحكم
وفي هذا اليوم من عام 65 هـ توفي مروان بن الحكم، أحد خلفاء بني أمية، والذي يُعد مؤسس الفرع الثاني من الدولة الأموية.

 وبرغم قصر مدة ولايته، فقد مهّد لقيام سلالة حكمت العالم الإسلامي من 685 إلى 750م، ثم امتد حكمها في الأندلس بين عامي 756 و1031م.

بداية التحرك نحو فتح الأندلس
وفي سنة 91 هـ بدأت خطوات فتح الأندلس، حيث عبرت قوة بقيادة طريف بن مالك إلى الساحل الجنوبي، بعد أن أرسله موسى بن نصير لاستطلاع الطريق تمهيدًا للتوسع.

واقعة بلاط الشهداء
كما اندلعت في مثل هذا اليوم من سنة 114 هـ معركة بلاط الشهداء بين جيش المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي، وجيش الفرنجة بقيادة شارل مارتل على الأراضي الفرنسية. واستمرت المواجهات عشرة أيام، وانتهت بانسحاب المسلمين ليلًا دون حسم نهائي.

رحيل ابن سينا
وفي 1 رمضان سنة 428 هـ توفي العالم والفيلسوف ابن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس. وُلد في قرية خرميش قرب بخارى سنة 370 هـ الموافق أغسطس 908م، ونشأ في أوزبكستان. برع في علوم متعددة، من بينها الطب والفلسفة والفلك، ومن أشهر مؤلفاته «القانون في الطب». 

كما رصد مرور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس سنة 423 هـ الموافق 24 مايو 1032م، ووصف أمراضًا مثل الالتهاب السحائي والسكتة الدماغية، وميّز بين أنواع الشلل.

حريق المسجد النبوي
وشهد هذا اليوم من سنة 654 هـ حريقًا كبيرًا في المسجد النبوي أدى إلى سقوط أجزاء من بنائه واحتراق المنبر وتحطم الأبواب والسقف.

ميلاد ابن خلدون
ويوافق الأول من رمضان سنة 732 هـ ميلاد المؤرخ والمفكر ابن خلدون، الذي عُرف بإسهاماته في علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة. ومن أبرز أعماله كتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر»، وتُعد مقدمته الشهيرة «مقدمة ابن خلدون» عملًا علميًا مستقلًا بذاته.


 

حدث في1 رمضان صحف إبراهيم غزوة تبوك فتح مصر ابن خلدون ابن سينا فتح الأندلس نزول صحف إبراهيم عليه السلام عودة النبي وجيشه من تبوك دخول المسلمين إلى مصر وفاة مروان بن الحكم ميلاد ابن خلدون واقعة بلاط الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

ترشيحاتنا

صيام الاطفال

تحذير للأمهات.. لا تجبري طفلك على الصيام الكامل

الجلاش

أرخص وألذ حلويات رمضان.. طريقة عمل الجلاش بالفول السوداني

تنظيم السكر

مشروب رمضاني يقلل السكر والضغط

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد