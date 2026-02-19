هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب

يعتبر الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان من العادات السيئة التى قد تظهر فى الشارع، إلا أن القانون المصرى لم يحدد عقوبة للجهر بـ الإفطار خلال شهر رمضان.

عقوبة الجهر بالإفطار فى رمضان

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى أنه لا يوجد نص مباشر فى القانون المصرى يقضى بعقوبة كل من يقوم بالجهر بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأضاف: الإجهار بالإفطار فى شهر رمضان له ركن مادى ومعنوى ، حيث إنه من الممكن أن يكون هناك شخص مريض يضطر إلى الإفطار فى رمضان ولديه رخصة بذلك ، ولكن هناك أشخاص يكونوا متعمدين الجهر بالإفطار فى رمضان ، بما يعني ازدراء الأديان.

وأكد مهران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قياس مواد تنطبق عليها الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان مثل ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو تحقيرها.

وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان ينطبق عليها المادة (98) من قانون العقوبات والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

ومع قدوم شهر رمضان 1447هـ، تتزايد عمليات البحث عبر محركات جوجل عن توقيت أذان المغرب في مختلف محافظات مصر، إلى جانب معرفة عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة الكاملة في اليوم الأول من الشهر الفضيل، وذلك لتنظيم أوقات الإفطار والعبادات بشكل دقيق خلال هذا اليوم المبارك.

وبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ اليوم الخميس 19 فبراير 2026، الموافق الأول من رمضان، وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أوضحت إمساكية شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026 م، موعد أذان المغرب أول أيام الشهر الكريم، حيث يحين وقت الإفطار مع أذان المغرب في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صيام يستمر نحو 13 ساعة و2 دقيقة وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة، ليختتم الصائمون يومهم بأجواء إيمانية عامرة بالدعاء والابتهال.