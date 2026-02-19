على خط النار.. كيرا يغنم تخوض معركة البقاء في صحاب الأرض

تسجل الممثلة الفلسطينية الأردنية الصاعدة كيرا يغنم حضوراً قوياً في رمضان هذا العام من خلال شخصية رغد الطبيبة في قسم الحالات الحرجة بمستشفى الوديان بقطاع غزة، والتي تستقبل الطبيبة المصرية سلمى (منة شلبى) مع وفد طبى مصرى قادم للقطاع، ضمن أحداث مسلسل "صحاب الأرض" الذي يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch IT

تباشر دكتورة رغد عملها فى استقبال الحالات المصابة التي ترد إلى المستشفى، حيث تسود حالة من الفوضى والفزع نتيجة لكثرة الغارات والإصابات، تتابع الحالات الجديدة، وتساعد دكتورة سلمى في توجيهها للحالات الأصعب التي تتطلب تدخل عاجل منها.



بهذه المهمة تقوم دكتورة كرمة بدور الجندي المقاتل والمقاوم للاحتلال ولكن في جبهة مختلفة وبسلاح إنساني قوي، فإلى أي مدى تستطيع الصمود في هذه الحرب غير العادلة؟

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.