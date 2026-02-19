قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على خط النار.. كيرا يغنم تخوض معركة البقاء في صحاب الأرض

على خط النار.. كيرا يغنم تخوض معركة البقاء في صحاب الأرض
على خط النار.. كيرا يغنم تخوض معركة البقاء في صحاب الأرض
أوركيد سامي

تسجل الممثلة الفلسطينية الأردنية الصاعدة كيرا يغنم حضوراً قوياً في رمضان هذا العام من خلال شخصية رغد الطبيبة في قسم الحالات الحرجة بمستشفى الوديان بقطاع غزة، والتي تستقبل الطبيبة المصرية سلمى (منة شلبى) مع وفد طبى مصرى قادم للقطاع، ضمن أحداث مسلسل "صحاب الأرض" الذي يعرض على قنوات DMC  بالتوازى مع منصة Watch IT
تباشر دكتورة رغد عملها فى استقبال الحالات المصابة التي ترد إلى المستشفى، حيث تسود حالة من الفوضى والفزع نتيجة لكثرة الغارات والإصابات، تتابع الحالات الجديدة، وتساعد دكتورة سلمى في توجيهها للحالات الأصعب التي تتطلب تدخل عاجل منها.
 

بهذه المهمة تقوم دكتورة كرمة بدور الجندي المقاتل والمقاوم للاحتلال ولكن في جبهة مختلفة وبسلاح إنساني قوي، فإلى أي مدى تستطيع الصمود في هذه الحرب غير العادلة؟
مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.

مسلسل صحاب الأرض اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

ترشيحاتنا

شهر رمضان

كيفية استقبال أول أيام شهر رمضان وتنظيمه بين العبادة والحياة اليومية

صورة من الحلقة

أحسن تتبيلة لبطة فطار أول يوم في رمضان من مطبخ أنا وهو وهي

جانب من الوصول

تحديد مستقبل غزة.. وصول وفود الدول المشاركة في اجتماع مجلس السلام

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد