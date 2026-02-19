أول أيام رمضان.. مأساة داخل مصنع سكر جرجا تُنهي حياة كيميائي أثناء العمل بسوهاج

شهدت مصانع سكر جرجا الكائنة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، بأول أيام شهر رمضان المبارك، بعدما لقي موظف مصرعه؛ إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد خزانات طبخ السكر؛ نتيجة تسريب مفاجئ لمادة سريعة الاشتعال أثناء التشغيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع تسريب داخل خزان طبخ السكر بالمصنع الكائن بدائرة مركز جرجا، أعقبه اشتعال النيران بصورة مفاجئة داخل الخزان.

وأسفر الحادث عن مصرع المواطن “حازم ف. ث”، 40 عامًا، ويعمل كيميائي إنتاج بالمصنع، حيث تصادف وجوده في محيط الخزان لحظة وقوع التسريب، ما أدى إلى تعرضه للنيران بشكل مباشر ووفاته في الحال.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي خطوط الإنتاج أو المنشآت المجاورة داخل المصنع، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر أكبر أو إصابات إضافية بين العاملين.

كما انتقلت القيادات الأمنية ومسؤولو الجهات المعنية إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة والوقوف على أسبابها الفنية، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط الخزان المتضرر لحين انتهاء الفحص.

وتم نقل جثمان الضحية بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت بدورها الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الواقعة، مع إجراء الفحوص الفنية اللازمة لخزانات التشغيل داخل المصنع، للتأكد من سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.