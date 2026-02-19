قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أول أيام رمضان.. مأساة داخل مصنع سكر جرجا تُنهي حياة كيميائي أثناء العمل بسوهاج

الفقيد
الفقيد
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مصانع سكر جرجا الكائنة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، بأول أيام شهر رمضان المبارك، بعدما لقي موظف مصرعه؛ إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد خزانات طبخ السكر؛ نتيجة تسريب مفاجئ لمادة سريعة الاشتعال أثناء التشغيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع تسريب داخل خزان طبخ السكر بالمصنع الكائن بدائرة مركز جرجا، أعقبه اشتعال النيران بصورة مفاجئة داخل الخزان.

وأسفر الحادث عن مصرع المواطن “حازم ف. ث”، 40 عامًا، ويعمل كيميائي إنتاج بالمصنع، حيث تصادف وجوده في محيط الخزان لحظة وقوع التسريب، ما أدى إلى تعرضه للنيران بشكل مباشر ووفاته في الحال.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي خطوط الإنتاج أو المنشآت المجاورة داخل المصنع، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر أكبر أو إصابات إضافية بين العاملين.

كما انتقلت القيادات الأمنية ومسؤولو الجهات المعنية إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة والوقوف على أسبابها الفنية، فيما تم فرض كردون أمني بمحيط الخزان المتضرر لحين انتهاء الفحص.

وتم نقل جثمان الضحية بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت بدورها الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الواقعة، مع إجراء الفحوص الفنية اللازمة لخزانات التشغيل داخل المصنع، للتأكد من سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق مصنع السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

ترشيحاتنا

شهر رمضان

كيفية استقبال أول أيام شهر رمضان وتنظيمه بين العبادة والحياة اليومية

صورة من الحلقة

أحسن تتبيلة لبطة فطار أول يوم في رمضان من مطبخ أنا وهو وهي

جانب من الوصول

تحديد مستقبل غزة.. وصول وفود الدول المشاركة في اجتماع مجلس السلام

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد