محافظ سوهاج يستقبل مدير الأمن للتهنئة بتوليه المنصب الجديد

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وذلك في إطار تقديم التهنئة بمناسبة توليه محافظا لسوهاج، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله وخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة.

محافظة سوهاج

وأعرب محافظ سوهاج عن بالغ تقديره وسعادته بتلك الزيارة، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الانضباط العام وتأمين المنشآت الحيوية لتوفير مناخ آمن لأهالي سوهاج، مؤكداً أهمية التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة بما يحقق الصالح العام وأمن وسلامة المواطنين.

وأكد مدير أمن سوهاج حرص الأجهزة الأمنية علي دعم جهود المحافظة، وفرض السيطرة الأمنية والعمل على تطبيق القانون وردع المخالفين حفاظاً على أمن وسلامة مواطني شعب سوهاج.

وقد أكد محافظ سوهاج علي أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والأمنية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة المواطنين، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار بالمحافظة.