قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل مدير الأمن للتهنئة بتوليه المنصب الجديد

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وذلك في إطار تقديم التهنئة بمناسبة توليه محافظا لسوهاج، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله وخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح  أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة.

محافظة سوهاج

وأعرب محافظ سوهاج عن بالغ تقديره وسعادته بتلك الزيارة، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الانضباط العام وتأمين المنشآت الحيوية لتوفير مناخ آمن لأهالي سوهاج، مؤكداً أهمية التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة بما يحقق الصالح العام وأمن وسلامة المواطنين.

وأكد مدير أمن سوهاج حرص الأجهزة الأمنية علي دعم جهود المحافظة، وفرض السيطرة الأمنية والعمل على تطبيق القانون وردع المخالفين حفاظاً على أمن وسلامة مواطني شعب سوهاج.

وقد أكد محافظ سوهاج علي أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والأمنية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة المواطنين، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الجديد مدير أمن سوهاج محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

الطعام

تحذير طبي قبل رمضان..أطعمة ترفع الكوليسترول والأسماك درع حماية للشرايين

أرشيفية

مخرجات محادثات روسيا وأوكرانيا في جنيف

صورة الملف

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولى من رمضان.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد