عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان تحت حراسة مشددة والقيود على دخول المصلين من الضفة
محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى طب الأسنان ويؤكد: صحة المواطن أولوية قصوى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في إطار جولته التفقدية بمستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، بعدد من المرضى والأطباء، للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة. وخلال اللقاء، مؤكداً أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجامعة.

وخلال لقائه بالأطباء أكد النعماني حرص إدارة الجامعة على دعم الكوادر الطبية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقديم خدمة علاجية متميزة تليق بأهالينا.

جامعة سوهاج

وأوضح النعماني أن المستشفى تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالجامعة، حيث تم تشغيل ١٢ عياده خارجية بالمستشفى في يناير الماضي لاستقبال المرضى من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم المستشفى بالأجهزة الحديثة والكوادر الطبية المدربة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات رضا للمرضى.

وخلال جولته التقى رئيس الجامعة ايضا بعدد من المرضى المترددين على العيادات، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بسرعة تلبية احتياجاتهم وتوفير كافة اوجه الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور إسلام عامر عميد كلية طب وجراحة الأسنان، أن العيادات تستقبل المرضى يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث تم تشغيل ١٢ عيادات خارجية إلى جانب ٣ عيادات مخصصة للتشخيص، وذلك لتقديم خدمة متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية، 
مضيفاً أن المستشفى تضم ٣٢ عيادة منها ٨ عيادات مجمعة، و١٣ عيادة تشخيصية، و١١ عيادة للعلاج بأجر، بسعة ٢٥٩ كرسي أسنان، إلى جانب ٤ معامل بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، و١٥ معملًا للتخصصات المختلفة.


وأشار الدكتور أحمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن العيادات الخارجية تضم تخصصات جراحة الوجه والفكين، وعيادة زراعة الأسنان، وعيادة الاستعاضة السنية، وعيادة طب أسنان الأطفال، وعيادة العلاج التحفظي، وعيادة تقويم الأسنان، حيث يأتي ذلك في إطار خطة الكلية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية والتدريب العملي للطلاب داخل بيئة علاجية متكاملة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

سيارات أوتوماتيك 2026 جديدة

سيارات أوتوماتيك 2026 تبدأ من 550 ألف جنيه

الذكاء الأصطناعي

منها المحامون والمحاسبون.. وظائف مهددة بالاختفاء خلال 18 شهرًا بفعل الذكاء الاصطناعي

هاتف موتورولا سيجنتشر و سامسونج جالاكسي S25 FE

أيهما أفضل.. هاتف موتورولا سيجنتشر أم سامسونج جالاكسي S25 FE ولماذا؟

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

