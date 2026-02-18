رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى طب الأسنان ويؤكد: صحة المواطن أولوية قصوى

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في إطار جولته التفقدية بمستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، بعدد من المرضى والأطباء، للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة. وخلال اللقاء، مؤكداً أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجامعة.

وخلال لقائه بالأطباء أكد النعماني حرص إدارة الجامعة على دعم الكوادر الطبية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقديم خدمة علاجية متميزة تليق بأهالينا.

جامعة سوهاج

وأوضح النعماني أن المستشفى تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالجامعة، حيث تم تشغيل ١٢ عياده خارجية بالمستشفى في يناير الماضي لاستقبال المرضى من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم المستشفى بالأجهزة الحديثة والكوادر الطبية المدربة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات رضا للمرضى.

وخلال جولته التقى رئيس الجامعة ايضا بعدد من المرضى المترددين على العيادات، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بسرعة تلبية احتياجاتهم وتوفير كافة اوجه الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور إسلام عامر عميد كلية طب وجراحة الأسنان، أن العيادات تستقبل المرضى يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث تم تشغيل ١٢ عيادات خارجية إلى جانب ٣ عيادات مخصصة للتشخيص، وذلك لتقديم خدمة متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية،

مضيفاً أن المستشفى تضم ٣٢ عيادة منها ٨ عيادات مجمعة، و١٣ عيادة تشخيصية، و١١ عيادة للعلاج بأجر، بسعة ٢٥٩ كرسي أسنان، إلى جانب ٤ معامل بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، و١٥ معملًا للتخصصات المختلفة.



وأشار الدكتور أحمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن العيادات الخارجية تضم تخصصات جراحة الوجه والفكين، وعيادة زراعة الأسنان، وعيادة الاستعاضة السنية، وعيادة طب أسنان الأطفال، وعيادة العلاج التحفظي، وعيادة تقويم الأسنان، حيث يأتي ذلك في إطار خطة الكلية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية والتدريب العملي للطلاب داخل بيئة علاجية متكاملة.