عمل عدواني.. مراقب حقوق الإنسان في فلسطين تدين ضم إسرائيل أراضي الضفة

أدانت المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة محاولات "إسرائيل" ضم مزيد من أراضي الضفة.

وقالت المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تصريحات لها :قرار "إسرائيل" توسيع مصادرة أراض بالضفة قد يرقى إلى عمل عدواني بموجب القانون الدولي.

وأضافت: إجراءات "إسرائيل" ليست مجرد تعديلات إدارية روتينية بل خطوات متعمدة وتدريجية نحو ضم دائم للضفة.

وتابعت : ما يحدث في الضفة على مرأى ومسمع الجميع وبإفلات تام من العقاب.

وختمت : ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي.