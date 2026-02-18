حماس تدعو لتفعيل لجان المقاومة الشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الفاشي لجرائم هدم المنازل في الضفة الغربية، يتصاعد في استهدافٍ ممنهج للوجود الفلسطيني، حيث كان آخر هذه الجرائم إقدامه اليوم على هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن هذه السياسات العدوانية لن تزيد شعبنا إلا تمسكًا بأرضه ووطنه، ولن تفلح في اقتلاعه أو دفعه إلى الرحيل، رغم تصاعد العدوان والمشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تهجيره.

وأضافت الحركة في بيانها إن عملية الهدم الجديدة تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، وضمن جرائمه المتصاعدة التي استهدفت منذ بداية العام الجاري نحو (55) منزلًا فلسطينيًا، بالتزامن مع خطط التهجير والضم التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتعمل على تقويضه.

كما شددت الحركة على أن هذه المخططات الاحتلالية ستبوء بالفشل، وستنكسر أمام إرادة الشعب وصموده ومقاومته.

كما دعت حماس إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتصدي لجرائم الاحتلال والمستوطنين.