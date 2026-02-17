الحزن يسيطر على سوهاج .. وفاة اللواء مصطفى خليل مفتش الداخلية في حادث سير

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة المنيا، عقب الإعلان عن وفاة اللواء الدكتور مصطفى خليل، مفتش بقطاع وزارة الداخلية المصرية بمحافظة سوهاج؛ إثر تعرضه لحادث سير آليم، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة محافظة أسيوط، أنهى مسيرة حافلة بالعطاء في العمل الشرطي.

ماذا حدث؟

وجاء خبر الوفاة كالصاعقة على أسرته وزملائه ومحبيه، حيث كان الفقيد يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة بين أبناء محافظته المنيا، فضلًا عن مكانته المرموقة بين القيادات الأمنية وزملائه في العمل.

وعُرف اللواء مصطفى خليل بحُسن الخلق، والانضباط، والحرص على أداء مهامه بكل إخلاص، إلى جانب روحه الإنسانية في التعامل مع المواطنين وتقديم العون للمحتاجين.

وأكد مقربون من الفقيد أن الراحل كان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والتفاني، وترك بصمة واضحة خلال سنوات خدمته، سواء في المواقع التي شغلها أو في علاقاته الطيبة التي بناها مع الجميع، ما جعله محل تقدير واحترام داخل المؤسسة الأمنية وخارجها.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة العصر في جنازة عسكرية مهيبة، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة طوال مسيرته في خدمة الوطن، وسط حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى جانب أهالي وأقارب وأصدقاء الراحل، الذين يودعونه بقلوب يعتصرها الألم.

ورحل اللواء مصطفى خليل تاركًا خلفه سيرة عطرة وتاريخًا مهنيًا مشرفًا، سيظل شاهدًا على إخلاصه وتفانيه في أداء رسالته، فيما خيم الحزن على كل من عرفه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.