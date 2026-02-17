قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امرأة منزوعة الرحمة.. ليبية تترك رضيعها للكلاب حتى الموت
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحزن يسيطر على سوهاج .. وفاة اللواء مصطفى خليل مفتش الداخلية في حادث سير

اللواء الفقيد
اللواء الفقيد
سوهاج _ أنغام الجنايني

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة المنيا، عقب الإعلان عن وفاة اللواء الدكتور مصطفى خليل، مفتش بقطاع وزارة الداخلية المصرية بمحافظة سوهاج؛ إثر تعرضه لحادث سير آليم، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة محافظة أسيوط، أنهى مسيرة حافلة بالعطاء في العمل الشرطي.

ماذا حدث؟

وجاء خبر الوفاة كالصاعقة على أسرته وزملائه ومحبيه، حيث كان الفقيد يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة بين أبناء محافظته المنيا، فضلًا عن مكانته المرموقة بين القيادات الأمنية وزملائه في العمل.

وعُرف اللواء مصطفى خليل بحُسن الخلق، والانضباط، والحرص على أداء مهامه بكل إخلاص، إلى جانب روحه الإنسانية في التعامل مع المواطنين وتقديم العون للمحتاجين.

وأكد مقربون من الفقيد أن الراحل كان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والتفاني، وترك بصمة واضحة خلال سنوات خدمته، سواء في المواقع التي شغلها أو في علاقاته الطيبة التي بناها مع الجميع، ما جعله محل تقدير واحترام داخل المؤسسة الأمنية وخارجها.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة العصر في جنازة عسكرية مهيبة، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة طوال مسيرته في خدمة الوطن، وسط حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى جانب أهالي وأقارب وأصدقاء الراحل، الذين يودعونه بقلوب يعتصرها الألم.

ورحل اللواء مصطفى خليل تاركًا خلفه سيرة عطرة وتاريخًا مهنيًا مشرفًا، سيظل شاهدًا على إخلاصه وتفانيه في أداء رسالته، فيما خيم الحزن على كل من عرفه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مفتش الداخلية المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

عصام خليل: مكافحة الأورام تبدأ من الوقاية.. وتوطين الأجهزة الإشعاعية أولوية وطنية

مجلس النواب

الدولار يدخل سجل المستوردين رسميًا.. تعديلات جديدة لضبط الاستيراد ومحاصرة الغش والتهريب

عبير عطا الله، عضو مجلس النواب

برلمانية: تعديلات سجل المستوردين خطوة جديدة لتحسين بيئة الأعمال في مصر

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد