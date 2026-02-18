الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق "توك توك" على صاحب سيارة ملاكي بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تعدى قائد مركبة "توك توك" على قائد سيارة "ملاكى" لخلاف حول أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 15/الجارى أثناء قيادته السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حدثت مُشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" لخلافات حول أولوية المرور تعدى خلالها الأخير عليه بالسب وإستولى على مفتاح سيارته وهدده بالتعدى عليه بعصا خشبية دون إصابته.. وأضاف بعدم تحريره محضر فى هذا الشأن.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك بدون لوحات معدنية" وقائدها ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف ، وأرشد عن العصا المستخدمة فى التعدى ومفتاح السيارة المستولى عليه.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





