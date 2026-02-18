قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق "توك توك" على صاحب سيارة ملاكي بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تعدى قائد مركبة "توك توك" على قائد سيارة "ملاكى" لخلاف حول أولوية المرور بالإسكندرية.

 بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 15/الجارى أثناء قيادته السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حدثت مُشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" لخلافات حول أولوية المرور تعدى خلالها الأخير عليه بالسب وإستولى على مفتاح سيارته وهدده بالتعدى عليه بعصا خشبية دون إصابته.. وأضاف بعدم تحريره محضر فى هذا الشأن.

 أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك بدون لوحات معدنية" وقائدها ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف ، وأرشد عن العصا المستخدمة فى التعدى ومفتاح السيارة المستولى عليه.

 تم التحفظ على مركبة "التوك توك" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



 

