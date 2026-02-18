إصابة 9 اشخاص فى حادث تصادم على طريق بنها الحر

أصيب 9 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع انقاض الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق مرة أخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالواقعة وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الحر قبل كارثة التحصيل ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى

من ناحية أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى محزن للبلاستيك ببنها أسفل احد الأبراج السكنية.

وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية بين المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بنشوب حريق داخل احد الأبراج السكنية ببنها وعلى الفور تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء وتم فصل الكهرباء عن البرج.

وتبين نشوب الحريق فى مخزن للبلاستيك وتم السيطرة عليه.



كما قررت جهات التحقيق حبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تفيد بقيام فكهاني مقيم بقرية نامول باتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.