قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية توافق لـ 6 شركات على التأسيس والترخيص لمزاولة أنشطة خاضعة لها

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على تأسيس وترخيص لـ 6 جهات لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيارة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وأصدرت اللجنة موافقة على الترخيص لشركة أوليف مصر القابضة بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على الترخيص لشركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة النشاط ذاته.

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على الترخيص لبنك الإمارات دبي الوطني لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

اختصاصات اللجنة 

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية فوري القابضة بنك الإمارات دبي الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

فن الحرب

اليوم عرض أولى حلقات مسلسل فن الحرب ل يوسف الشريف

حمدية

بسبب تشويه صورة المرأة العراقية.. منع مسلسل حمدية من العرضl تفاصيل

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي: لم يفرض عليا ارتداء الحجاب في إيران

بالصور

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد