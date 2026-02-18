قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

والد الطفل وقريبه.. إحالة 2 متهمين في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب للمحاكمة

ندى سويفى

أحالت النيابة العامة بأكتوبر بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر 2 متهمين في واقعة تعرض طفلي الفنانة زينة لمطاردة كلب داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد. 

وتضمنت مذكرة الإحالة التي أعدت برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد كل من والد الطفل الذي طارد طفلي الفنانة زينة ومالك الكلب والذي تبين أنه قريبه، ووجهت لهما النيابة تهمة الإصابة الخطأ للطفلين. 

كانت سردت الفنانة زينة خلال ٥ ساعات كاملة تحقيقات ما تعرض له نجليها من مطاردة كلب داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد بعد تبادل الاتهامات بينها وبين رجل أعمال.

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة زينة التي روت فيها تفاصيل تسبب طفل في إصابة نجليها بعدما أطلق عليهما كلبه لرفضهما ترك الملعب الخماسي قبل انتهاء موعد حجزهما، وتبين من تسجيل كاميرات المراقبة لحظة مطاردة الكلب للطفلين عز الدين وزين الدين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتلقي بلاغ من الفنانة زينة تتهم فيه نجل رجل أعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم "زين الدين" و"عز الدين" أحمد عز (11 عامًا)، ما أسفر عن إصابتهما إثر سقوطهما أثناء الهروب.

وفي المقابل، تقدم رجل الأعمال ببلاغ يتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع الكمبوند عقب المشاجرة، ما أسفر عن إصابته بكدمة في الكتف، كما اتهمها بالتعدي بالسب على أسرته.

انتقلت قوة من وحدة المباحث لمكان الواقعة، وتم التحفظ على أطراف النزاع، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق. 

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي الوزارة والمجتمع الأكاديمي بحلول شهر رمضان

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تشهد تدشين مبادرة «سكة رزق» لدعم وتمكين خريجي دور الرعاية| صور

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

