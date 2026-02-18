والد الطفل وقريبه.. إحالة 2 متهمين في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بأكتوبر بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر 2 متهمين في واقعة تعرض طفلي الفنانة زينة لمطاردة كلب داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد.

وتضمنت مذكرة الإحالة التي أعدت برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد كل من والد الطفل الذي طارد طفلي الفنانة زينة ومالك الكلب والذي تبين أنه قريبه، ووجهت لهما النيابة تهمة الإصابة الخطأ للطفلين.

كانت سردت الفنانة زينة خلال ٥ ساعات كاملة تحقيقات ما تعرض له نجليها من مطاردة كلب داخل كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد بعد تبادل الاتهامات بينها وبين رجل أعمال.

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة زينة التي روت فيها تفاصيل تسبب طفل في إصابة نجليها بعدما أطلق عليهما كلبه لرفضهما ترك الملعب الخماسي قبل انتهاء موعد حجزهما، وتبين من تسجيل كاميرات المراقبة لحظة مطاردة الكلب للطفلين عز الدين وزين الدين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد ثان، يفيد بتلقي بلاغ من الفنانة زينة تتهم فيه نجل رجل أعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم "زين الدين" و"عز الدين" أحمد عز (11 عامًا)، ما أسفر عن إصابتهما إثر سقوطهما أثناء الهروب.

وفي المقابل، تقدم رجل الأعمال ببلاغ يتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع الكمبوند عقب المشاجرة، ما أسفر عن إصابته بكدمة في الكتف، كما اتهمها بالتعدي بالسب على أسرته.

انتقلت قوة من وحدة المباحث لمكان الواقعة، وتم التحفظ على أطراف النزاع، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.