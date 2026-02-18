بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك

ودع فريق الزمالك منافسات بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقدم فريق الزمالك أداء ضعيف أمام سيراميكا كليوباترا الذي نجح في التقدم بالنتيجة مبكرا وتسبب خطأ محمد بسام الفادح في تعادل الزمالك قبل تسديدة رائعة من بلحاج في شباك الأبيض.

ورغم الخروج المدوي من بطولة كأس مصر التي كان يسعى نادي الزمالك للاحتفاظ بلقبها في الموسم الحالي وسط صراع قوي على باقي البطولات سواء الدوري أو الكونفيدرالية.

إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقب وداع بطولة كأس مصر رفضت إتخاذ قرارات من شأنها زعزعة إستقرار الفارس الأبيض بل شرعت في خطوات من شأنها تعزيز مسيرة الفريق ودعمه في قادم الأيام.

وجاءت قرارات إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على النحو التالي:

1- تجديد الثقة في إستمرار معتمد جمال مديرا فنيا

2- تجميد ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي

3- عدم فرض أي عقوبة إضافية خلاف ما ذكرته لائحة الفريق

4- طي صفحة الخسارة في ربع نهائي كأس مصر

5- صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة لفرض الإستقرار

6- العمل على الإنتهاء من أزمة إيقاف القيد

7- البحث عن توفير موارد مالية بالعملة الصعبة

8- زيادة التركيز على قادم المباريات في الدوري والكونفيدرالية