رياضة

بعد إقصاء الزمالك.. موعد مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي الكأس

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
القسم الرياضي

يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر نظيره فريق مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 18 مارس القادم في تمام التاسعة والنصف على أن يتم تحديد الملعب في وقت لاحق.

وتأهل فريق سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وأفتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد اسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وأضاع سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء في الدقيقة 60، عن طريق صديق أوجولا بعد تسديدة من علامة الجزاء ولكن تصطدم بالقائم الأيسر.

وجاءت هجمة مهدرة بغرابة من أحمد حمدي من أمام المرمى بعد تمريرة بينية رائعة من خوان بيزيرا من على حدود منطقة الجزاء ولكن تغطية رائعة من الدفاع .

وأرسلت كرة عرضية من صديق أوجولا من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء وصلت الى إسلام عيسى مررها بالرأس الى منتص المنطقة ولكن مرت من الجمع دون خطورة .

وتوغل خوان بيزيرا لاعب الزمالك، ومر بالكرة نحو المرمى ومن ثم حاول التسديد ولكن تغطية رائعة من الدفاع تمر الى ركلة مرمى .

الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس مصر طلائع الجيش محمد إسماعيل

