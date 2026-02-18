مبابي مهاجما بريستياني: إساءته لـ فينيسيوس غير مقبولة و“يويفا” يجب أن يتحرك فورًا

شن الفرنسي كيليان مبابي، جناح ريال مدريد، هجومًا حادًا على الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، مطالبًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باتخاذ إجراءات صارمة ضده ومنعه من المشاركة مستقبلاً في دوري أبطال أوروبا، على خلفية الواقعة العنصرية التي شهدتها مواجهة الفريقين على ملعب النور في لشبونة.

وتوقفت المباراة لمدة 10 دقائق بعد تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية من الجماهير، إضافة إلى شكواه من إساءة لفظية مباشرة من جانب بريستياني خلال اللقاء.

وأكد مبابي، في تصريحاته عقب المباراة أن بريستياني وصف فينيسيوس بخلفية عنصرية وخاطبه بلفظ "القرد" خمس مرات، معتبرًا أن مثل هذا السلوك غير مقبول نهائيًا في كرة القدم، ويضر بصورة اللعبة على الصعيد العالمي.

وأضاف أن اللاعبين يجب أن يكونوا قدوة للشباب حول العالم، وأن من يصدر عنه هذا التصرف لا يستحق تمثيل دوري الأبطال.

وطالب النجم الفرنسي أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الواقعة بجدية، مؤكدًا أن القضية أكبر من مجرد نتيجة مباراة، وأنها تمس قيم اللعبة ومبادئها.

وأشار مبابي إلى أن فينيسيوس، رغم تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 50، كان غاضبًا جدًا من الحادثة، مؤكدًا أن الانتصار لا يقلل من خطورة ما حصل داخل الملعب، في انتظار مواجهة الإياب المرتقبة الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.