محافظ بني سويف الجديد يبدأ مهام عمله.. الأولوية للخدمات والعمل الميداني

بدأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف الجديد، مهام عمله الرسمي في ديوان عام المحافظة، مستهلًا اليوم الأول بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السابقة، الدكتور محمد هاني غنيم، مشيدًا بما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات، ومؤكدًا أن هذه الجهود تمثل قاعدة قوية سيتم البناء عليها واستكمالها خلال المرحلة المقبلة.

حيث كان في استقباله السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، وخلال الاجتماع الذي عقد فور وصوله، استمع المحافظ الجديد إلى عرض تفصيلي من القيادات حول الملفات الحيوية بالمحافظة والمشروعات الجارية وأبرز التحديات والفرص التنموية، بحضور اللواء حازم السكرتير العام السابق، والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

وأكد محافظ بني سويف أن هذه الفترة ستشهد حزمة من الإجراءات التنفيذية منها مواصلة العمل الميداني المكثف، بما يضمن سرعة إنجاز رؤية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تواصل الجهود الحكومة في تنفيذها بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخدمي وكل ما يتماس بشكل مباشر مع حياة المواطن اليومية، إلى جانب دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس أثره على تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.

وأشار سعيد رمضان، مدير إعلام المحافظة، إلى أن السيد بلال حبش نائب المحافظ أطلع المحافظ الجديد على تفاصيل المرحلة السابقة والمشروعات الجاري تنفيذها والرؤية الاستراتيجية التي تسير بها المحافظة، والتي تتسق مع رؤية مصر 2030، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية في مقدمتها تحسين جودة حياة المواطنين،والاستغلال الأمثل لموارد المحافظة،وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مدير الإعلام أن نائب المحافظ استعرض أهم الملفات التي تم تكليفه بها خلال الفترة السابقة، فيما أوضح اللواء أحمد جمال السكرتير العام المساعد عددًا من الملفات التنفيذية،وفي مقدمتها المتابعة الميدانية لجهود حماية المستهلك والمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروع الدواجن.

كما استعرض اللواء حازم عزت السكرتير العام السابق لبني سويف (الحالي لمحافظة الفيوم)،عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، بما يسهم في الانضباط الإداري وسرعة إنجاز الملفات الخدمية والتنموية، فيما قدم الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ عرضًا تفصيليًا حول آليات العمل ونظام المتابعة اليومية للملفات.