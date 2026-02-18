محافظ بني سويف الجديد يبدأ مهام عمله.. الأولوية للخدمات والعمل الميداني

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
بدأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف الجديد، مهام عمله الرسمي في ديوان عام المحافظة، مستهلًا اليوم الأول بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السابقة، الدكتور محمد هاني غنيم، مشيدًا بما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات، ومؤكدًا أن هذه الجهود تمثل قاعدة قوية سيتم البناء عليها واستكمالها خلال المرحلة المقبلة.

حيث كان في استقباله السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، وخلال الاجتماع الذي عقد فور وصوله، استمع المحافظ الجديد إلى عرض تفصيلي من القيادات حول الملفات الحيوية بالمحافظة والمشروعات الجارية وأبرز التحديات والفرص التنموية، بحضور اللواء حازم السكرتير العام السابق، والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

وأكد محافظ بني سويف أن هذه الفترة ستشهد حزمة من الإجراءات التنفيذية منها مواصلة العمل الميداني المكثف، بما يضمن سرعة إنجاز رؤية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تواصل الجهود الحكومة في تنفيذها بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخدمي وكل ما يتماس بشكل مباشر مع حياة المواطن اليومية، إلى جانب دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس أثره على تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.

وأشار سعيد رمضان، مدير إعلام المحافظة، إلى أن السيد بلال حبش نائب المحافظ أطلع المحافظ الجديد على تفاصيل المرحلة السابقة والمشروعات الجاري تنفيذها والرؤية الاستراتيجية التي تسير بها المحافظة، والتي تتسق مع رؤية مصر 2030، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية في مقدمتها تحسين جودة حياة المواطنين،والاستغلال الأمثل لموارد المحافظة،وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مدير الإعلام أن نائب المحافظ استعرض أهم الملفات التي تم تكليفه بها خلال الفترة السابقة، فيما أوضح اللواء أحمد جمال السكرتير العام المساعد عددًا من الملفات التنفيذية،وفي مقدمتها المتابعة الميدانية لجهود حماية المستهلك والمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروع الدواجن.

كما استعرض اللواء حازم عزت السكرتير العام السابق لبني سويف (الحالي لمحافظة الفيوم)،عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، بما يسهم في الانضباط الإداري وسرعة إنجاز الملفات الخدمية والتنموية، فيما قدم الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ عرضًا تفصيليًا حول آليات العمل ونظام المتابعة اليومية للملفات.

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

