بتكلفة 5.5 مليون جنيه .. افتتاح عيادتين جديدتين بطب أسنان بني سويف لخدمة المواطنين

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عيادتين جديدتين بكلية طب الأسنان لخدمة المجتمع المحلي، وذلك في إطار دور الجامعة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل مجتمع بني سويف، بتكلفة بلغت 5.5 مليون جنيه، بحضور الدكتور أحمد فتح الله عميد الكلية، والدكتورة مها عبد القوي وكيل الكلية لشؤون البيئة، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور أحمد نبيل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن العيادتين تضمان 28 وحدة أسنان، ليصل إجمالي عدد العيادات المتخصصة داخل الكلية إلى 9 عيادات بقوة 136 وحدة أسنان، فضلًا عن احتوائهما على غرفة تعقيم متميزة وغرفة ضاغط هواء عالية الجودة، مما يساعد على سرعة إنجاز الحالات. ولفت إلى أن التوسع في افتتاح عيادات الأسنان داخل الجامعة يُعد خطوة مهمة لخدمة المجتمع، حيث يسهم في توفير رعاية صحية متخصصة لأبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن هذه العيادات تُشكّل بيئة تدريبية عملية لطلاب كلية طب الأسنان، بما يعزز كفاءتهم المهنية ويمنحهم خبرة مباشرة في التعامل مع الحالات الواقعية، كما يُرسّخ وجودها دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية ذات رسالة مجتمعية تجمع بين التعليم الأكاديمي وخدمة المجتمع بشكل متكامل.



وأشار عميد الكلية إلى أن العيادات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الكلية بتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، لتصبح الجامعة مركزًا رائدًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والخدمة المجتمعية في آنٍ واحد.

وعلى هامش الزيارة، تفقد رئيس الجامعة عيادة «الابتسامات الصغيرة» المزمع افتتاحها عقب الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بها، حيث تُعد عيادة متخصصة لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم غرف عمليات وغرف إفاقة وغرف تعقيم.

كما كرّم عميد الكلية رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة تقديرًا لجهودهما الكبيرة في افتتاح العيادتين ودعم الكلية.