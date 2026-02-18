قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
حكم صيام يوم الشك في شهر شعبان .. الأزهر للفتوى يجيب
الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات
ريال مدريد يفوز على «بنفيكا» بهدف نظيف بدوري أبطال أوروبا
هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 5.5 مليون جنيه .. افتتاح عيادتين جديدتين بطب أسنان بني سويف لخدمة المواطنين

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عيادتين جديدتين بكلية طب الأسنان لخدمة المجتمع المحلي، وذلك في إطار دور الجامعة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل مجتمع بني سويف، بتكلفة بلغت 5.5 مليون جنيه، بحضور الدكتور أحمد فتح الله عميد الكلية، والدكتورة مها عبد القوي وكيل الكلية لشؤون البيئة، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور أحمد نبيل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن العيادتين تضمان 28 وحدة أسنان، ليصل إجمالي عدد العيادات المتخصصة داخل الكلية إلى 9 عيادات بقوة 136 وحدة أسنان، فضلًا عن احتوائهما على غرفة تعقيم متميزة وغرفة ضاغط هواء عالية الجودة، مما يساعد على سرعة إنجاز الحالات. ولفت إلى أن التوسع في افتتاح عيادات الأسنان داخل الجامعة يُعد خطوة مهمة لخدمة المجتمع، حيث يسهم في توفير رعاية صحية متخصصة لأبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن هذه العيادات تُشكّل بيئة تدريبية عملية لطلاب كلية طب الأسنان، بما يعزز كفاءتهم المهنية ويمنحهم خبرة مباشرة في التعامل مع الحالات الواقعية، كما يُرسّخ وجودها دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية ذات رسالة مجتمعية تجمع بين التعليم الأكاديمي وخدمة المجتمع بشكل متكامل.


وأشار عميد الكلية إلى أن العيادات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الكلية بتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، لتصبح الجامعة مركزًا رائدًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والخدمة المجتمعية في آنٍ واحد.

وعلى هامش الزيارة، تفقد رئيس الجامعة عيادة «الابتسامات الصغيرة» المزمع افتتاحها عقب الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بها، حيث تُعد عيادة متخصصة لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم غرف عمليات وغرف إفاقة وغرف تعقيم.

كما كرّم عميد الكلية رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة تقديرًا لجهودهما الكبيرة في افتتاح العيادتين ودعم الكلية.

جامعة بني سويف طب الاسنان اسنان بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

الباحثة نورهان شاكر يحيي سيف شلش

نورهان شاكر تحصل على درجة الماجستير في العلوم والتربية بتقدير امتياز |صور

نقيب المحامين

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للأعضاء الجدد

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان بعقد جلسة مباحثات مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

فيديو

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد