اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
محافظات

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعات «المجلات العلمية» و«الطباعة والنشر» و«تطوير الأداء الجامعي»

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعات وحدة المجلات العلمية، ومركزي الطباعة والنشر، وتطوير الأداء الجامعي، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة مها أحمد، مدير وحدة المجلات العلمية، والدكتور ناجي رضوان، مدير مركز الطباعة والنشر، والدكتورة عبير معوض، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، وأعضاء مجالس الإدارات.
وخلال اجتماع وحدة المجلات العلمية، تمت الموافقة على تحديث تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير والمسئول المالي والإداري لعدد من المجلات الصادرة عن الجامعة، وهي: مجلة التعليم عن بُعد والتعلم المفتوح، والمجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، والمجلة الدولية للكيمياء الحيوية. كما تمت الموافقة على عقد ورشة تدريبية بعنوان «الهوية الرقمية للباحثين» بهدف رفع معامل التأثير (H-Index) للباحثين وتعزيز النشر العلمي الدولي.


وفي اجتماع مركز الطباعة والنشر، تم استعراض مجمل أعمال الصيانة التي أُنجزت خلال إجازة نصف العام، بما يضمن جاهزية المركز واستمرارية تقديم خدماته بكفاءة عالية لدعم العملية التعليمية والبحثية.
أما خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي، فقد تم عرض تقرير مدير مكتب التدريب والمؤتمرات حول الفعاليات التي نظمها المكتب خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة الطلب المقدم من مدير مكتب ربط البحوث بالصناعة بشأن عقد سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما تم استعراض الطلب المقدم من مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بشأن إعداد النشرة الإحصائية ورفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة، بالإضافة إلى الموافقة على عقد ندوة تعريفية بمنح «فولبرايت» الأمريكية عبر تطبيق «زووم».
 

