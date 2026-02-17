رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعات «المجلات العلمية» و«الطباعة والنشر» و«تطوير الأداء الجامعي»

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعات وحدة المجلات العلمية، ومركزي الطباعة والنشر، وتطوير الأداء الجامعي، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة مها أحمد، مدير وحدة المجلات العلمية، والدكتور ناجي رضوان، مدير مركز الطباعة والنشر، والدكتورة عبير معوض، مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، وأعضاء مجالس الإدارات.

وخلال اجتماع وحدة المجلات العلمية، تمت الموافقة على تحديث تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير والمسئول المالي والإداري لعدد من المجلات الصادرة عن الجامعة، وهي: مجلة التعليم عن بُعد والتعلم المفتوح، والمجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، والمجلة الدولية للكيمياء الحيوية. كما تمت الموافقة على عقد ورشة تدريبية بعنوان «الهوية الرقمية للباحثين» بهدف رفع معامل التأثير (H-Index) للباحثين وتعزيز النشر العلمي الدولي.



وفي اجتماع مركز الطباعة والنشر، تم استعراض مجمل أعمال الصيانة التي أُنجزت خلال إجازة نصف العام، بما يضمن جاهزية المركز واستمرارية تقديم خدماته بكفاءة عالية لدعم العملية التعليمية والبحثية.

أما خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي، فقد تم عرض تقرير مدير مكتب التدريب والمؤتمرات حول الفعاليات التي نظمها المكتب خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة الطلب المقدم من مدير مكتب ربط البحوث بالصناعة بشأن عقد سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما تم استعراض الطلب المقدم من مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بشأن إعداد النشرة الإحصائية ورفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة، بالإضافة إلى الموافقة على عقد ندوة تعريفية بمنح «فولبرايت» الأمريكية عبر تطبيق «زووم».

