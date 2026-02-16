قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
ننشر السيرة الذاتية لـ اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف الجديد

محافظ بني سويف الجديد
محافظ بني سويف الجديد

أدى اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن اليمين الدستورية محافظًا جديدًا لبني سويف، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حركة المحافظين الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة بالدفع بالقيادات ذات الخبرات الوطنية لدعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين. 

ويُعد اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن أحد القيادات الأمنية البارزة، حيث تخرّج في الكلية الحربية عام 1986، ثم التحق بـ جهاز المخابرات العامة عام 1989، وبدأ مسيرة مهنية طويلة تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية والمواقع التنفيذية، مشاركًا في مهام وطنية متعددة أكسبته خبرات استراتيجية وإدارية رفيعة المستوى.

وفي عام 2023، جرى تصعيده إلى منصب مساعد الوزير – رئيس جهاز المخابرات العامة، في تتويج لمسيرته المهنية التي اتسمت بالكفاءة والانضباط والعمل المؤسسي، ليُعد من الكفاءات الوطنية التي جمعت بين الخبرة الميدانية والرؤية الإدارية.

وأكد محافظ بني سويف" الجديد"، في أول تصريحاته، التزامه الكامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد عليها خلال أول اجتماع مع المحافظين ونوابهم الجدد، التي ركزت على أهمية حسن استغلال موارد وإمكانات كل محافظة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام.

وأوضح المحافظ أن المرحلة المقبلة تقوم على نهج التواصل المباشر مع المواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، وحسن إدارة الموارد المتاحة، وتعزيز التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، والالتزام بالشفافية والوضوح، والتنسيق المستمر مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة ونواب مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار إلى أن برنامج العمل التنفيذي بالمحافظة سيتضمن الاهتمام بملفات تقنين المخالفات، ومحطات الصرف الصحي، ومياه الشرب والكهرباء، وانتظام الدراسة بالمدارس وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وغيرها من الملفات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، إلى جانب الجهد الميداني المستمر للدفع بنسب تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما أكد محافظ بني سويف أن الرؤية التنفيذية الجديدة  للمحافظة ترتكز على  الاشراف  الفعال على  تنفيذ التوجيهات الحكومية والمشروعات الجاري أو المستهدف تنفيذها طبقا لخطة الحكومة في القطاعين التنموي والخدمي، ومنها ملفات: التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال مواجهة العشوائيات والمخالفات بكافة صورها طبقا للقانون، إلى جانب العمل المستمر على تنمية الموارد المحلية بما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي لمحافظة بني سويف، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، في اطار توجيهات القيادة السياسية.

بني سويف محافظ بني سويف اليمين الدستورية

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

مسلسل وننسى اللي كان

مسلسلات رمضان 2026.. تعرف على شخصيات مسلسل وننسى اللي كان

الفنان محمد رضوان مع أوركيد سامي

محمد رضوان يكشف لصدى البلد عن شخصيته في مسلسل «السوق الحرة»

مسلسل عائلة مصرية جدًا

لتوضيح أسباب استبعاد نادية شكري.. بيان رسمي لمنتج عائلة مصرية جدًا

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

