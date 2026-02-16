سموتريتش: أربي ابنتي على عدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي لأنني أرفض الاختلاط

أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الاثنين أنه يعلم ابنته عدم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، لأنني أرفض الاختلاط.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأنه خلال اجتماع للكتلة الصهيونية الدينية اليوم (الاثنين)، تناول سموتريتش مسألة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وزعم أنها تُعزز الاقتصاد الإسرائيلي.

وتطرق الوزير المتطرف إلى أحداث العنف الشديدة التي وقعت الليلة الماضية في بني براك، وأعلن أنه سيُعلّم ابنته ألا تلتحق بالجيش الإسرائيلي.

وفي ختام كلمته، قال سموتريتش : "سأُعلّم ابنتي ألا تلتحق بالجيش الإسرائيلي، وأحترم أي شخص يُخالفني الرأي. هذا هو رأي زملائي، وآمل أن يحترم الليبراليون موقفي. إن خلط الرجال والنساء في الدبابات، في رأيي، ضرب من الخيال".